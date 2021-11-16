2021-11-16T10:30:06+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211116/835226487.html
Прогноз результатов "Газпром нефти" за III квартал: рост EBITDA на 12%
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"Газпром нефть" должна представить финансовые результаты за 3К21 в четверг, 18 ноября. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет до 815 млрд руб. (+12% кв/кв) вследствие роста цен... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики компании "Атон"
https://1prime.ru/images/83159/51/831595118.jpg
"Газпром нефть" должна представить финансовые результаты за 3К21 в четверг, 18 ноября. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет до 815 млрд руб. (+12% кв/кв) вследствие роста цен на нефть (марка Urals подорожала на 5% кв/кв в рублевом выражении), а также увеличения объемов добычи природного газа (+11% кв/кв) и объемов переработки (+9% кв/кв). EBITDA, как ожидается, вырастет на 12% кв/кв до 216 млрд руб., при этом сдерживающее влияние на динамику показателя окажет рост операционных расходов. Рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне 27%, без изменений кв/кв. Чистая прибыль прогнозируется на уровне 135 млрд руб. против 133 млрд руб. в 1К21.