"Газпром нефть" должна представить финансовые результаты за 3К21 в четверг, 18 ноября. Мы ожидаем, что выручка компании вырастет до 815 млрд руб. (+12% кв/кв) вследствие роста цен на нефть (марка Urals подорожала на 5% кв/кв в рублевом выражении), а также увеличения объемов добычи природного газа (+11% кв/кв) и объемов переработки (+9% кв/кв). EBITDA, как ожидается, вырастет на 12% кв/кв до 216 млрд руб., при этом сдерживающее влияние на динамику показателя окажет рост операционных расходов. Рентабельность EBITDA прогнозируется на уровне 27%, без изменений кв/кв. Чистая прибыль прогнозируется на уровне 135 млрд руб. против 133 млрд руб. в 1К21.