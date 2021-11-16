2021-11-16T10:45:46+03:00
2021-11-16T10:45:46+03:00
2021-11-16T10:45:46+03:00
2021
https://1prime.ru/experts/20211116/835226688.html
Российскому сегменту высокодоходных евробондов прибыло
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Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 снова 1,6%. Группа ПИК разместила 5-летние евробонды на $ 525 млн под 5,625%. При открытии книги заявок инвесторов ориентировали... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
https://1prime.ru/images/83208/77/832087786.jpg
Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 снова 1,6%. Группа ПИК разместила 5-летние евробонды на $ 525 млн под 5,625%. При открытии книги заявок инвесторов ориентировали на доходность на уровне 5,75-6%. Спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок превышал $850 млн. Согласно данным организаторов размещения, примерно половину выпуска (51%) выкупили российские инвесторы. На наш взгляд, доходность евробонда выглядит интересно.
Сектор ОФЗ: цены на 30 б. п. вниз. Обострение в конце прошлой недели фактора геополитики прервало неплохой отскок на рынке, сформировавшийся на последних данных по инфляции. По-видимому, некоторое замедление инфляционной динамики не укрылось от внимания ЦБ: так, вчера выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку Эльвира Набиуллина заявила: "Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить рост инфляции. Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5%, и возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях". Отметим слово "возможно" в заявлении главы регулятора.