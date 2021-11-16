Сейчас компания выплачивает не менее 50 млрд руб. (25 руб. на акцию) в год, что соответствует доходности 7,8% без учета налогов. Мы не ожидаем роста дивиденда по итогам года, но повышение частоты выплат повысит привлекательность акций для разных категорий инвесторов.

Акции МТС недавно опустились на минимум за год. При этом, негативных новостей нет. Операционные и финансовые показатели улучшаются. В этом году рост выручки может стать самым значительным за последние 8 лет. А прогнозы на 2022 год, предполагающие рост выручки на 3,5%, могут быть пересмотрены в сторону повышения до 6-8%.

МТС развивает четыре основных направления. Ядром является телекоммуникационный кластер. Мобильная выручка выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб. во 2 квартале. Драйвером дальнейшего роста может стать увеличение тарифов, а также развитие сетей 5G. За год выручка может вырасти на 10%. Вторым по значимости является финтех. Выручка за полугодие увеличилась более чем на 120% за год, до 6,2 млрд руб. Рост продаж цифровых и облачных услуг составил 28-48%. Это направление будет оставаться одним из самых быстрорастущим не только из-за пандемии, но и на фоне развития цифровых направлений в бизнесе и госуправлении.

Отчетность за третий квартал будет опубликована завтра. Ожидается, что выручка составила 137 млрд руб., показатель OIBDA 61 млн руб. (соответствует уровню рентабельности 44%), прибыль 19 млрд руб.