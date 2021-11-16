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https://1prime.ru/experts/20211116/835227912.html
На российский рынок акций возвращается доверие
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Сегодня утром российский рынок акций продолжает расти – доверие инвесторов возвращается, тогда как геополитические риски уходят на задний план. Президент Байден вчера подписал... ПРАЙМ, 16.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Альфа-банка
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Сегодня утром российский рынок акций продолжает расти – доверие инвесторов возвращается, тогда как геополитические риски уходят на задний план. Президент Байден вчера подписал инфраструктурный план объемом $1,0 трлн, и мы ожидаем, что эта новость активизирует reflation trade, которые, в свою очередь, окажут поддержку российским циклическим историям. Попытки восстановления отношений между Китаем и США после онлайн-переговоров между лидерами двух стран вызвали укрепление китайского юаня сегодня утром – теоретически эта событие вселяет оптимизм с точки зрения мировой торговли. Рост цен на нефть сегодня утром оказывает поддержку российскому рынку акций, особенно игрокам нефтегазового сектора. Курс рубля продолжает укрепляться.