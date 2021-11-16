Валюты стран G10

Доллар и иена подешевели против конкурентов из G10 на торгах в Азии, 16 ноября, в качестве реакции на то, что президент США и лидер КНР отметили необходимость сотрудничества в ходе своего первого виртуального саммита. Си Цзиньпин назвал Джо Байдена "старым другом" и призвал США к более широкому взаимодействию. Серьезных прорывов по итогам саммита не было анонсировано. Однако его результат явно снижает градус геополитической напряженности в отношениях двух стран, что отразилось в повышении аппетита к риску на азиатских торгах, поэтому защитные валюты были под давлением. Участники рынка обратили внимание на то, что дискуссия была уважительной и открытой. Китай обозначил свои "красные линии", заявив, что те, кто играют с огнем в Тайване, рискуют сгореть. Джо Байден со своей стороны отметил, что лидеры двух государств не должны допускать перерастания конкуренции в конфликт.

Британский фунт был лидером роста среди основных валют утром во вторник. GBPUSD поднялся выше 1,3450 на фоне публикации позитивной статистики по рынку труда, что является аргументом в пользу повышения ставок на одном из ближайших заседаний Банка Англии. Теперь в фокусе публикация потребительской инфляции в среду. Если CPI в. базисе год к году вырастет на 4% г/г (консенсус-прогноз +3,9% г/г), то рынок на 100% заложит в цены повышение ставки на 15 б.п.

Доллар по итогам торгов в понедельник подешевел только против валют товарно-сырьевого блока, остался стабильным к фунту стерлингов и укрепился против всех остальных представителей Большой десятки. При этом индекс доллара взлетел до нового 16-месячного максимума на уровне 95,60 п., поскольку курс EURUSD упал на 0,7% до 1,1355. Это также новый минимум с июля 2020 года.

Доходности казначейских облигаций по-прежнему растут, оказывая поддержку валюте США. Доходность 10-летних облигаций в понедельник пробила ключевое сопротивление 1,60%. Мы в перспективе ожидаем рост доходности этих бумаг до 2%, поэтому продолжаем конструктивно смотреть на доллар.

Голубиные комментарии Кристин Лагард оказали дополнительное давление на евро. Президент ЕЦБ упорно прогнозирует, что инфляция в еврозоне замедлится на фоне восстановления экономики и опустится ниже целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе. Даже после завершения экстренной программы покупки активов, связанной с пандемией, все еще будет важно, чтобы монетарная политика поддерживала восстановление во всей еврозоне и устойчивое возвращение инфляции к нашему целевому показателю, подчеркнула Лагард и вновь отметила, что какое-либо повышение процентных ставок в следующем году, подразумеваемое недавней динамикой финансовых рынков, "весьма маловероятно".

Сегодня в фокусе публикации отчета по розничным продажам в США по итогам октября. Как ожидается, объем розничных продаж вырастет на 1,5% после роста на 0,7% в сентябре. Если фактические цифры совпадут с прогнозами, то доллар и американский фондовый рынок могут отреагировать позитивно, поскольку это будет предполагать, что экономическое восстановление продолжается несмотря на высокую инфляцию.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

10 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам торгов в понедельник.

Чилийское песо смогло удержаться ниже 800 за доллар, продолжая извлекать выгоду из того факта, что сенат на прошлой неделе не разрешил реализовать 4-й раунд досрочного изъятия пенсионных накоплений (около 20 млрд), которые могли стимулировать инфляцию и оказать давление на курс песо. Теперь в Чили в фокусе президентские выборы, которые пройдут 21 ноября. Как ожидается, никто не наберет 50% голосов, поэтому 19 декабря состоится второй тур. Социологические опросы показывают, что поддержка консервативного кандидата на пост президента Хосе Антонио Каста увеличилась. При этом некоторые опросы указывают на то, что он способен победить левого кандидата, бывшего студенческого лидера и члена палаты депутатов Габриэля Борика во втором туре голосования. Это позитивно для песо, поскольку перемены чилийской элитой и бизнесом воспринимались бы негативно.

Перу — здесь доллар снова стоит дешевле 4-х перуанских солей. Вице-президент Перу Дина Болуарте попросила Конгресс изменить экономическую главу Конституции, чтобы правительство смогло пересмотреть закон о контрактах.

Южноафриканский ранд часто воспринимается как индикатор аппетита к риску. Эта валюта в понедельник подорожала к доллару на 0,55%. и была в тройке лидеров роста в сегменте ЕМ на фоне того, как национальный фондовый индекс достиг своего нового рекордного максимума. В фокусе рынка решение Резервного банка ЮАР по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг. Ожидается повышение ставки на 25 б.п. до 3,75% годовых. При этом в среду, 17 ноября, будет опубликован отчет по потребительской инфляции в октябре: по прогнозам CPI должен составить 5% г/г, как и в сентябре.

Турецкая лира дешевеет 6-й день подряд. Сегодня утром был сформирован новый абсолютный за всю историю минимум 10,2157 лиры за доллар. Здесь также в фокусе рынка решение Центробанка по ставкам. Как ожидается, в четверг ЦБ Турции вновь снизит свою учетную ставку до 15%, хотя инфляция остается около 20%, а лира продолжает обесцениваться, что, в свою очередь, способствует росту цен за счет импорта.

Российский рубль в понедельник подорожал к доллару на 0,5% до 72,456. Российская валюта устраняла техническую перепроданность конца прошлой недели, а также ощущала локальную поддержку экспортеров, которые формировали рублевую ликвидность под платежи в бюджет: понедельник был последним сроком уплаты акцизов и страховых взносов. Высокие цены на нефть и газ, рост физических объемов их экспорта, сезонное снижение импорта в начале года будут защищать российские активы от распродажи. Это будет дополнительно стабилизировать курс рубля. Мы продолжаем конструктивно оценивать перспективы российской валюты и не исключаем, что к концу года USDRUB может оказаться ниже 70,00.