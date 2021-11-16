В ходе торгов 15 ноября основные американские фондовые индексы не продемонстрировали выраженной динамики. S&P 500 по итогам сессии остался на уровне 4683 пунктов, Nasdaq и Dow Jones опустились на символические 0,04%. Лучшую динамику показали коммунальный сектор (+1,31%) и энергетические компании (+0,83%). Среди аутсайдеров оказались сектор здравоохранения (-0,64%), а также сырьевая и обрабатывающая отрасли (-0,46%).

Wall Street Journal стало известно, что инвестор-активист Мантл Ридж владеет долей в Dollar Tree (DLTR: +14,3%) на $1,8 млрд и планирует поспособствовать увеличению стоимости акций компании.

Китайский авиарегулятор устроили проведенные Boeing (BA: +5,5%) доработки конструкции лайнера 737 Max, продажи которого в КНР были запрещены более двух лет.

Splunk (SPLK: —18,1%) анонсировала уход Дуга Мерритта с поста генерального директора.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, так как в настроениях инвесторов преобладает неопределенность по поводу дальнейшего движения котировок. Замедление роста американской экономики вкупе с высокой инфляцией и ужесточением политики ФРС сдерживает покупательскую активность.

Накануне лидеры США и Китая провели видеоконференцию, которая продолжалась три с половиной часа. Прорыва в отношениях не случилось, однако стороны признали необходимость дальнейших коммуникаций для предотвращения перехода конкуренции между странами в противостояние.

Также в понедельник президент Байден подписал "двухпартийный" законопроект об инфраструктурных реформах, создав условия для принятия на этой неделе демократической фракцией палаты представителей закона Build Back Better (BBB), предусматривающего затраты в объеме $1,75 трлн. Если этот документ действительно удастся принять, рынок сможет получить новый позитивный драйвер.

На настроение инвесторов также способны повлиять выходящие сегодня макроданные.

Азиатские площадки завершили сессию 16 ноября в зеленой зоне. Китайский CSI 300 подрос на 0,02%, японский Nikkei поднялся на 0,11%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,27%. EuroStoxx 50 с момента открытия торгов прибавляет 0,22%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent поднимается выше $82,8 за баррель. Золото торгуется у отметки $1872 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4665–4715 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в октябре (консенсус: +1,1% м/м после +0,7% м/м/ в сентябре). Выйдут отчеты за октябрь о динамике промпроизводства (консенсус: +0,75% м/м после —1,3% месяцем ранее), а также экспортных и импортных цен (консенсус: +0,7% и +0,95% м/м после +0,1% и +0,4% в сентябре).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 60 пунктов, отражая позитив от подписания Байденом закона об инфраструктурных реформах.

S&P 500 колеблется вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD предполагает возможность продолжения коррекции, подавая сигнал к развороту. RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о снижении активности "быков". Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится в области 50-дневной средней на уровне 4500.

Walmart (WMT) отчитается за третий квартал текущего года. Консенсус предполагает повышение выручки компании на минимальный с первого квартала 2020-го 1% г/г, до $135,5 млрд. Общий объем сопоставимых продаж в США, согласно прогнозам, вырастет на 7% против 5,4% за апрель-июнь при операционной марже на уровне 5,35% против 5,2% годом ранее и 6,2% кварталом ранее.

В прошлом квартале менеджмент Walmart, говоря о доходах в августе, заявил, что запасы товаров некоторых категорий находятся выше нормы ввиду сложностей с поставками. Эту проблему многие другие компании отметили, комментируя свои финансовые результаты за третий квартал. Сбои в цепочках поставок ретейлер преодолевает несколькими способами, включая фрахт судов специально для своих товаров. В то же время все эти меры сопряжены для Walmart с дополнительными расходами.