Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы вскоре перешли к снижению вслед за глобальными площадками и нефтью. В начале дня фондовые индикаторы повышались, нефтяные цены также сохраняли рост предыдущей сессии.

Оптимизму способствовала прошедшая в позитивном ключе онлайн-встреча лидеров США и Китая, а также подписание американским президентом инфраструктурного пакета на $1 трлн. Однако еще утром мировые индексы стали сдавать позиции, а после старта российской сессии и нефть просела. Ухудшение внешнего фона вызвало у нас нисходящий импульс.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по американской экономике, выходящие в 16:30, 17:15 и 18:00 МСК. Учитывая предстоящее сокращение монетарных стимулов ФРС, более слабые показатели могут быть восприняты рынками крайне негативно.

Ближайшая поддержка у нас находится на установленных в пятницу месячных минимумах: 4089 п. у индекса Мосбиржи и 1780 п. у индекса РТС. Сохранение геополитической неопределенности может привести к острой реакции российского рынка на дальнейшее ухудшение внешнего фона, в результате чего данные уровни будут пробиты и снижение ускорится.

Валютный рынок

На старте сессии рубль пытался укрепляться на фоне растущей нефти, однако ситуация на мировых рынках быстро ухудшалась, вызвав нисходящий импульс рубля. При этом нефтяные цены повышались до старта основной российской сессии, после чего также просели.

Развивающиеся валюты в начале дня повышались благодаря умеренному ослаблению доллара. Однако утром он вернулся к восходящей динамике, вызвав просадку сектора, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок остается под давлением. Индекс гособлигаций RGBI сдает позиции третью сессию подряд, обновив недельный минимум.

Рубль проявляет относительную слабость несмотря на произошедшее в последние сессии активное восстановление нефти. Негативом для всех рублевых активов выступает высокая геополитическая неопределенность. Поэтому дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к очередной атаке доллара на сопротивление 73,25 руб.