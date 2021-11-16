По данным Минфина, профицит Федерального бюджета за 10 месяцев составил 2,14 трлн рубля, впрочем, такая существенная сумма – результат обычной для исполнения бюджета сезонности. Так, по итогам этого года Минфин запланировал дефицит в размере 200 млрд рублей, таким образом, в ноябре-декабре расходы превысят доходы на 2,34 трлн рубля. Однако, если сезонность исключить, то исполнение расходов движется нормальными темпами – по нашим расчетам, с начала года будет виден уже дефицит (с исключением сезонности составляет 118 млрд рублей за 10 месяцев, что достаточно близко к запланированной за год цифре).

После исполнения предвыборных стимулов расходы перестали расти. В октябре расходы даже немного снизились к значению сентября (-3% м./м. с исключением сезонности) – это не удивительно с учетом того, что все избыточные расходы на этот год уже были исполнены. Рост доходов сохранился (5% м./м. с исключением сезонности), впрочем, их позитивная динамика полностью объясняется нефтегазовой частью (как за счет роста цен на нефть, так и за счет всплеска по поступлениям НДД), ненефтегазовые доходы практически не растут последние месяцы.

Дефицитный бюджет на время уйдет в прошлое. В целом стимулирующий эффект бюджетной политики завершился – отток средств из системы (и, соответсвенно, экономики) виден как по данным факторов ликвидности ЦБ, так и по данным об исполнении бюджета. До конца года мы не ждем какого-то нового импульса, который могла бы заметить экономика. В частности, даже перенос 0,9 трлн рубля расходов с периода 2022-2024 гг. на этот год (анонсированный Минфином ранее) вряд ли станет стимулом для экономической активности (средства пойдут в капитал госкорпораций). Таким образом, уже сейчас экономика де-факто начинает плавно переходить в зону "консервативной" бюджетной политики, которая ждет нас в следующем году, что вряд ли пойдет на руку экономическому росту, однако напомним, что это один из основных дезинфляционных факторов, который поможет инфляции хотя бы чуть-чуть приблизиться к цели ЦБ под конец 2022 г.