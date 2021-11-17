Вчера российские индексы возобновили снижение. Рост рынка в понедельник был на небольших объемах, поэтому инициатива пока в лапах «медведей». Акции Сбербанка об. снизились на 1,79%, Газпрома на 1,26%, акции ВТБ снизились на 1,64%. Большинство акций находятся под октябрьскими понижательными трендами, легко впитывают негативные новости и становятся тяжелы для «быков». Негативные новости могут касаться ухудшения геополитического фона или сертификации газопровода Северный поток-2. Медь незначительно падает в цене

На графике индекса РТС есть сопротивление 1820, на графике акций Газпрома зона сопротивления 345-346, акции ЛУКОЙЛа выросли, но и тут есть сопротивление 7100. На каких новостях пробивать эти сопротивления пока непонятно. Недавно рынок принял к сведению прогноз ОПЕК об уменьшении спроса на нефть в четвертом квартале этого года. Инвесторы на нашем рынке очень чувствительны к прогнозам нефтяных цен. При малейшем ухудшении ситуации на рынке углеводородов продают акции.

Акции Ростелекома (об) выросли на 0,28%. У компании появилась новая стратегия развития и она планирует увеличить капитализацию к 2025 году почти в три раза за счет интенсивного развития многочисленных бизнесов и переходу к сегментно-кластерной модели развития. Компания хочет нарастить долю инвестиций в цифровые кластеры в два раза — до 22% от общего объема капвложений.

Американский рынок показал повышательную динамику. Розничные продажи в США в прошлом месяце выросли на 1,7% м/м, оказавшись лучше ожиданий. Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин считает, что следующий год будет «годом быков». Вчера индекс S & P 500 закрылся на отметке 4700,9, Костин ждет, что к концу 2022 года индекс вырастет до 5100 пунктов.

Цены на нефть снижаются — жду нейтрального открытия нашего рынка. Для индекса РТС актуальна зона поддержки 1773-1780 пунктов.