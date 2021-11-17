Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после смешанной динамики в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным сектором, несмотря на дальнейший рост доходностей гособлигаций. Поддержку настроениям оказали более сильные, нежели ожидалось, данные по розничным продажам и промышленному производству страны за октябрь, а также воодушевляющие квартальные результаты ритейлеров Home Depot и Walmart.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Среда отметится выступлением представителей ФРС, все большее число которых отмечает возможность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году, а также публикацией первых данных по жилищному рынку страны за октябрь.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, которые в рамках неспешного роста продолжал обновлять рекордные максимумы. В среду в регионе ожидаются данные об ускорении потребительской и производственной инфляции Великобритании в октябре, а также подтверждение ускорения потребительских цен еврозоны за прошлый месяц.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился примерно на 0,7%. Китайские индексы в основном растут в пределах 0,5%, продолжая отыгрывать итоги виртуального саммита лидеров США и КНР.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют почти 1% после незначительных изменений накануне. Котировки перешли к торговле в краткосрочном диапазоне, который снизу ограничен ноябрьскими минимумами 80,22 долл. и 78,28 долл. соответственно, а сверху — средними полосами Боллинджера дневных графиков, расположенных у 83,50 долл. и 82,20 долл. соответственно. Рынком правят комментарии представителей администрации Байдена, то высказывающихся за реализацию стратегических резервов нефти, то отрицающих такую необходимость. Отчет API при этом показал рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 700 тыс. баррелей — умеренно негативно для цен, хотя запасы бензина при этом сократились на 2,8 млн баррелей.

События дня:

индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)

отчет ЕЦБ о финансовой стабильности (12.00 мск)

индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)

число разрешений на строительство и строительств новых домов США в октябре (16.30 мск)

отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)

выступления представителей ФРС (в течение дня)

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (21.30 мск)

финансовые результаты МТС за 3-й кв. 2021 г. по МСФО

квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали, не сумев развить наметившийся в течение дня отскок от локальных минимумов. Рублевый индикатор пока удерживает поддержку 4100 пунктов, а долларовый опустился до минимума с начала октября с ближайшей поддержкой у 1750 пунктов. Рынок сохраняет краткосрочную слабость с рисками развития нисходящего движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4060-4170 пунктов.

Рубль накануне вернулся к ослаблению против доллара и евро, а на утренних торгах изменяется незначительно. Пара доллар/рубль вчера поднималась до максимума с конца сентября 73,50 руб., а в среду вернулась в район верхней полосы Боллинджера дневного графика, ближе к 73 руб. Пара евро/рубль во вторник стремилась к локальным пикам в район 83,50 руб., после чего скорректировалась к поддержке 82,30 руб. (средняя полоса Боллинжера дневного графика), недалеко от которой находится и сегодня. Доллар на рынке Форекс получил дополнительную поддержку от сильных макроэкономических данных в США.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под нисходящим давлением в связи с локальной слабостью нефтяных цен и могут выйти в умеренный минус. Сформировавшаяся краткосрочная перепроданность (в частности, в долларовом сегменте РТС), однако, может дать о себе знать в виде восходящей коррекции по ходу сессии. День отметится публикацией инфляционных данных в Европе, данных по рынку недвижимости США, а также нефтяным запасам. По российским активам краткосрочно будет сохраняться осторожность.