Российский рынок акций, хотя и снизился от исторического максимума на 4% по индексу Мосбиржи, сегодня, несмотря на существующий негатив, пока стоит на месте (-0,2%). Цена нефти снижается (-0,72%) после публикации данных API, показавших рост запасов сырой нефти в США, и активного обсуждения продажи нефти из стратегических запасов США. Инфляционные опасения никуда не исчезли – только что вышедшая статистика показала, что в октябре инфляция в Великобритании составила 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ожидали 3,9%). На границах Российской Федерации неспокойно: польско-белорусское противостояние не утихает, конфликт в Донбассе не сегодня, так завтра может вспыхнуть, и еще Россию стремятся втянуть в армяно-азербайджанское противостояние. Но рынок стоит как скала.

Среди ликвидных бумаг в начале торгового дня выделим рост привилегированных и обыкновенных акций «Мечела» (+3,06% и +1,6% соответственно), «Газпром нефти» (+1,38%) и АДР Ozon (+1,88%), которая накануне опубликовала отчетность за третий квартал. Сильнее всего снижаются акции «Акрона» (-3.28%), Новатэка (-1,04%) и «Магнита» —(0,99%). Более подробно см. нижеприведенную таблицу.



