Сегодня на открытии российский рынок акций демонстрирует разнонаправленную динамику – рублевый индекс Московской биржи не меняется из-за отсутствия катализаторов, тогда как индекс РТС растет на фоне укрепления курса рубля сегодня утром. Инвесторы в целом проявляют осторожность, так как оценивают перспективы инфляции. Опубликованная вчера макростатистика США позитивна с точки зрения торговли и оказывает поддержку доллару, однако она отражает продолжающееся инфляционное давление.

Вышедшие данные указывают на то, что ФРС может ужесточить риторику и действовать более агрессивно в вопросах количественного свертывания. Цены на нефть снижались, так как инвесторы рассчитывают на то, что администрация Байдена откроет стратегический нефтяной резерв и неоднозначные данные о запасах нефти в США. Европейские и американские фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику, однако утром снижались. Геополитика продолжает оказывать давление на российский рынок акций, вновь обострился конфликт на границе между Арменией и Азербайджаном. Учитывая снижение цен на нефть и сильный курс доллара, который находится на 16-месячных максимумах, мы ожидаем, что динамика российского рынка акций сегодня по-прежнему будет слабой.