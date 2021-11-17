В среду мы предпринимаем попытки скорректировать провал предыдущих сессий, реагируя на восстановление глобальных площадок и нефти. Поначалу мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены снижались, но утром стали возвращать утраченные позиции.

Давление на рынки оказывал рост доходностей гособлигаций США, отражающий увеличение вероятности более раннего страта повышения процентных ставок ФРС. Показатель 10-летних бумаг обновил трехнедельный максимум, но утром стал проседать, улучшив настроения на биржах.

Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает отсутствие признаков ухудшения ситуации на границах России и бывших советских республик. Однако этот фактор сохраняет высокую геополитическую неопределенность и способен в любой момент ударить по нашему рынку.

Ближайшие сопротивления у нас находится на вершинах текущей недели: 4162 п. у индекса Мосбиржи и 1813 п. у индекса РТС. Дальнейшее улучшение внешнего фона будет способствовать нашему движению к этим техническим препятствиям.

Валютный рынок

Поначалу рубль испытал несколько просадок на фоне снижения нефти. Однако вскоре она стала восстанавливаться, а мировые рынки продолжили возвращать утраченные в начале дня позиции, что вызвало активное укрепление рубля.

Развивающиеся валюты утром испытали резкое снижение из-за восходящего импульса индекса доллара, в очередной раз обновившего 15-месячный максимум. Однако это движение быстро нивелировалось, благодаря чему развивающиеся валюты восстановились. Правда, многие из них после открытия европейских торгов вернулись в минус, хотя доллар оставался стабильным.

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив недельный минимум.

Рубль пытается развить более солидную коррекционную волну, и в случае дальнейшего роста нефти и мировых рынков доллар может проверить на прочность ближайшую поддержку 72,3 руб.