Согласно оперативным данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в октябре составил 22,7 млрд долл. (211,8 млрд долл. накопленным итогом с начала года). В абсолютных значениях импорт продолжает существенно превышать уровни прошлого года (+18,6% г./г.), хотя в месячном выражении с исключением сезонности, по нашим оценкам, восстановление закончилось еще в 1 кв. текущего года – с тех пор в динамике даже наблюдается незначительная стагнация (-0,5% м./м. в среднем).

Импорт теряет амплитуду. Годовые темпы сохраняются повышенными преимущественно из-за эффекта базы: так, импорт машин и оборудования вырос на 18% г./г. на фоне посткризисного восстановления экономики, хотя в месячном выражении снижается третий месяц подряд. Одной из немногих отраслей, динамика которых определяется и фундаментальными факторами, является химия – ввоз фармацевтической продукции увеличился на 38% г./г. за счет продолжающейся пандемии.

В целом в октябре импорт снизился в месячном выражении с исключением сезонности по широкому кругу товарных групп (за исключением нескольких позиций в машинах и оборудовании). Такое "затишье", на наш взгляд, может частично объясняться смещением бюджетной политики в консервативную область в последние месяцы (за исключением разовых социальных стимулов, см. наш обзор от 16 ноября 2021 г.). Тем не менее, доля товарного импорта из стран дальнего зарубежья в ВВП пока сохраняется на повышенных уровнях (больше 15%). Мы полагаем, что это результат быстрого восстановления экономики в постковидный период. В то же время, возникший дисбаланс в соотношении импорта и ВВП пока не способен повлиять негативно на рубль, т.к. этот эффект перевешивается зажатым импортом услуг – и в итоге доля всего импорта лишь слегка превышает докризисные уровни (22% против 21% в среднем за 2018-2019 гг.).

В следующем году увеличение импорта обещает быть скромным – как за счет нормализации его доли в ВВП (инвестиционный спрос обещает быть умеренным), так и за счет снижения темпов экономического роста (что, по нашим оценкам, должно вернуть импорт к однозначным темпам повышения г./г.).