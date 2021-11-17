В среду, 17 ноября, на фондовые индексы пока не могут определиться относительно дальнейшего направления движения, хотя в этой разноголосице доминируют минорные ноты. Под давлением оказались акции нефтедобывающих компаний. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) практически не изменило прогнозов роста мирового спроса на нефть, оценив их на уровне 5,5 млн б/с в 2021 г. и на 3,4 млн б/с в 2022 г. Между тем, как стало известно, в ходе виртуальных переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина США прозвучала просьба к Китаю вслед за США приступить к высвобождению стратегических запасов нефти для стабилизации рынка.

Сегодня инвесторы будут ждать выхода данных по запасам сырой нефти в США, а также по строительству новых домов. В Европе на первый план выходит инфляция. В среду ожидается публикация данных по потребительским ценам и комментарии представителей ЕЦБ и национальных банков. В России индекс потребительских цен за предыдущую неделю выйдет уже вечером. Также после завершения основной сессии будет раскрыта предварительная оценка Росстатом динамики квартального ВВП в III квартале 2021 г.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи торгуется в плюсе на 0,10%, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,94%. Европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,15%, Гонконгский Hang Seng по итогам торгов опустился на 0,51%, а китайский CSI 300 завершил торги нейтрально, приподнявшись на 0,05%. Фьючерс на индекс S&P 500 растёт на 0,05%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается 0,4 б.п. и составляет 1,630%. Январские фьючерсы на Brent теряют около 0,6%, опускаясь чуть ниже $82. Рубль возвращает часть потерь, заметно укрепляясь к доллару и евро.

В США днем ранее вышли хорошие данные по розничным продажам, показав рост на 1,7% и превысив прогнозы, и одновременно опубликовали финансовую отчетность крупные ритейлеры. Walmart показал падение прибыли за 9 месяцев, и бумаги компании потеряли 2,55%. Напротив, квартальная прибыль сети магазинов товаров для ремонта Home Depot по итогам финансового квартала увеличилась на 20%, превысив прогнозы. Бумаги компании выросли во вторник на 5,73%. Акции Mastercard, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), выросли на 3,98%.

На торгах в Гонконге в среду среди лидеров роста оказались бумаги технологических и биотехнологических компаний: Techtronic Industries (+3,64%), WuXi Biologics (+2,00%), Xinyi Solar (+1,79%), Sino Biopharmaceutical (+1,72%).

В Европе в начале торгов наибольшие потери несут акции шведского разработчика интернет-казино Evolution AB, которые падают на 7,5%. Среди лидеров роста – немецкий производитель медицинской и диагностической техники Siemens Healthineers AG (+4,6%).

На Московской бирже акции «ВСМПО-Ависма» продолжают подъем, в среду они прибавляют 5,4% после того как компания объявила о расширении сотрудничества с Boeing. Среди растущих бумаг на Московской бирже кроме них выделяются акции «Мечела» а.о. (+1,0%) и а.п. (+2,9%), а также ВТБ (+1,1%).

Акции МТС снижаются на 0,1% перед публикацией отчетности за 3 квартал и 9 месяцев 2021 г. Среди аутсайдеров в начале дня присутствуют бумаги «Сургутнефтегаза» а.о. (-1,2%, и а.п. (-1,1%), а также «Новатэк» (-1,0%).