В то время как мировой энергетический кризис стихает, Европа вновь обеспокоена дефицитом предложения. Новости о временных перебоях в поставках из Норвегии и приостановке процесса сертификации "Северного потока-2" в Германии вызвали вчера резкий рост цен на природный газ.

Поскольку высокие цены увеличивают долю импорта СПГ и смещают спрос с газа на уголь, урегулирование кризиса вокруг трубопровода между Россией и Европой зависит только от политических решений.

Что ждет американский фондовый рынок в ближайшее время?

В то время как мировой энергетический кризис начинает ослабевать, а цены на уголь в Китае в значительной степени вернулись к уровням, предшествовавшим резкому росту, в Европе продолжают доминировать опасения по поводу поставок. В газовых хранилищах сохраняется дефицит, и за последние недели этот дефицит существенно не сократился.

Благодаря постепенному расширению предложения угля в мире, следует ожидать частичного перехода электростанций в Европе с газа на уголь. Ключевой проблемой Европы остаются ограниченные поставки российского газа, объемы которых снизились в октябре и начале ноября.

Тем не менее, задержки в процессе сертификации "Северного потока-2" не должны повлечь за собой каких-либо серьезных проблем, поскольку имеющиеся мощности трубопроводов, идущие через Белоруссию и Украину, обеспечивают достаточный объем поставок в Европу.

В то время как высокие цены увеличивают долю импорта СПГ и смещают фокус с газа на уголь в производстве электроэнергии, в центре внимания оказывается политика.

Согласно официальным данным, добыча природного газа в России превышает сезонные диапазоны. В условиях отсутствия фундаментальных причин для ограничения поставок, на Европу и Россию растет давление с целью обсудить ситуацию на рынке природного газа на высшем политическом уровне.

Учитывая наш прогноз относительно ослабления ограничений на поставки угля и частичной нормализации поставок российского газа в Европу из-за политического давления, мы считаем, что цены на природный газ будут снижаться.