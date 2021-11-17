В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+1,75%), обыкновенные акции Башнефти (+1,66%) и бумаги ВТБ (+1,27%). В лидерах снижения пребывали адр HeadHunter (-2,49%), а также акции Распадской (-2,30%).

С технической точки зрения акции ВТБ пытаются развить восстановление с локальных минимумов, но все еще находятся ниже ключевого краткосрочного сопротивления 5,305 коп (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и во власти нисходящего тренда по ADX. Технические сигналы, таким образом, пока не указывают на кардинальную смену настроений по бумагам и предупреждают о необходимости соблюдать осторожность до закрепления выше отметки 5,305 коп ввиду рисков возвращения к снижению, пробоя 5 коп и движения к минимумам с июля, в район 4,95 коп. Время покупателей по бумагам еще не пришло, но картина изменится в сторону более позитивной при положении котировок выше 5,305 коп, когда можно будет говорить о перспективе возвращения в район 5,70 коп.