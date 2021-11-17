В первой половине дня российский рынок попытался корректироваться, хотя индекс РТС оставался в плюсе за счёт укрепления рубля. Нефть стремилась упасть ниже $82 за баррель Brent. В минусе были медь и палладий, но золото торговалось в плюсе.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4112,62 п. (-0,18%), а индекс РТС — 1790,83 п. (+1,32%).

Сектор нефти и газа терял около 0,5% на фоне слабой нефти. Основные потери принесли бумаги «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и «Татнефть».

Потребительский сектор терял более 0,5% на фоне слабости акций «Магнит», «Лента», «Детский Мир» и X5 Retail Group. Расходы россиян в октябре, согласно данным Romir Consumer Scan Panel, номинальные расходы россиян выросли на 19% относительно октября прошлого года и на 6% относительно сентября. Реальные расходы выросли на 9% и 4% соответственно. С одной стороны, это хорошие цифры для розничной торговли, но вполне очевидно, что они сформированы инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. То есть всплеск потребления может смениться на длительный спад и существенное сокращение базы потребления.

В лидерах индекса МосБиржи расписки OZON Holdings. J.P. Morgan повысил рекомендацию по бумагам с «держать» до «покупать» с целью $60 за штуку. Также отскок показывают акции Сбербанка и ВТБ после распродаж в предыдущие дни.

Рубль

Рубль укреплял свои позиции. Российская валюта оказалась сильно перепроданной в последнее время на фоне геополитических историй. Кроме того, вторая неудачная попытка пары USD-RUB закрепиться выше 73,0 рублей может стать поводом для более значимой коррекции в пользу россиянина.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5910 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 7,62% на день, выросли до 7,72% на неделю и снизились до 7,99% на месяц.

Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд по номиналу. Спрос составил 43,475 млрд по номиналу при средневзвешенной доходности 8,27%. Отметим, что на предыдущем аналогичном размещении доходность составляла 8,01%. Однако на сей раз присутствует геополитическая премия.

Фунт стерлингов немного укреплялся на фоне ускорения инфляции в октябре до 4,2% с 3,1% в сентябре и прогноза 3,9%. Турецкая лира продолжила своё ослабление. Курс упал до 10,45 за доллар, а потери с начала года составляют уже 28%. От ЦБ Турции ждут очередного снижения ставки до 15,0% на заседании в четверг, хотя инфляция в стране составляет уже 20%.