По итогам вчерашнего дня индекс РТС показал рост 1,98%. Среди ликвидных акций наибольший рост показали акции Газпрома +3,92%. Котировки этой компании пробили понижательный октябрьский тренд. Есть некоторые акции, которые, по мнению большинства фундаментальных аналитиков, сильно недооценены (Газпром, ВТБ, Сбербанк об, Газпром нефть и несколько других). И по этому списку лучше не открывать "короткие" позиции, потому что "свежие" деньги инвесторов, прежде всего устремляются именно в эти акции. При смягчении геополитической напряженности или росте цен на газ или нефть инвесторы ставят на заявки на покупку акций с наибольшим фундаментальным потенциалом роста.

Вчера вышла отчетность компании МТС (выручка за 3 квартал несколько превысила ожидания). Число абонентов МТС в третьем квартале выросло на 1,5 млн, до 79,7 млн подключений. Выручка от фиксированных услуг в России за год выросла на 24,1%. Котировки по итогам торгов снизились на 0,38%. Рост долговой нагрузки из года в год не делает эту акцию привлекательной для инвесторов, поэтому в этом году котировки находятся в боковом диапазоне.

Данные по инфляции России за первую рабочую неделю до 15 ноября показали рост с 0,09% до 0,18%. Годовая инфляция ускорилась до 8,1%. Высокая инфляция негативно влияет на стратегии трейдеров: им приходится увеличивать в портфеле долю высокорисковых инструментов, использовать маржинальные позиции, чтобы ее переиграть. Причем переигрывать надо не официальную инфляцию, а реальную. У каждого своя корзина потребления, но, например, расчеты профессора Александра Абрамова по реальным чекам из московских магазинов показали, что за год цены на овощи, выращиваемые отечественным производителями, выросли на 50%. Если так пойдет и дальше, то у нас будет выбор – купить немного моркови и картофеля или положить деньги на брокерский счет, но остаться голодным.

Американские акции снизились, торги на биржах Азии происходят под диктовку медведей, индекс развивающихся рынков от MSCI снизился. Все указывает на открытие нашего рынка с небольшим снижением. В США президент Байден твердо решил снизить цены на нефть и бензин. Он, к примеру, попросил Федеральную торговую комиссию провести расследование не завышают ли нефтегазовые компании искусственно стоимость бензина. Пока цены на нефть удерживаются над поддержкой 79-80 долларов (Brent).