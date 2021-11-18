В середине недели на российском рынке наблюдалось потепление сентимента. Однако почти весь рост был обеспечен всего одной тяжеловесной фишкой – акциями Газпрома. Благодаря заявлению Минэкономики ФРГ о том, что приостановка сертификации "Северного потока – 2" не имеет политической подоплеки, акции смогли вырасти почти на 4% и вытянуть индекс Мосбиржи с месячных минимумов.

Прочие голубые фишки демонстрировали очень сдержанную динамику. Акции Сбербанка показали осторожную попытку к восстановлению после почти безоткатного двухнедельного снижения. В структуре держателей обыкновенных акций высока доля нерезидентов, поэтому бумага очень чувствительна к геополитическому негативу и волнениям на международных площадках.

В отраслевом разрезе худшую динамику показал индекс транспорта, в то время как индекс финансов был чуть лучше остальных отраслевых индикаторов. Укрепление российской валюты поддержало сильную динамику долларового РТС, который прибавил за сессию почти 2%. Благодаря этому импульсу геополитический дисконт к другим развивающимся рынкам вчера частично сократился.

Индекс Мосбиржи по итогам среды подрос, но остался в рамках прежнего торгового коридора 4100–4150 п. Выход из него в верхнем направлении мог бы обозначить первый сигнал для восстановления, но с учетом внешней конъюнктуры уверенности в таком сценарии нет. Снизу потенциал для снижения в зону 4060–4080 п. еще сохраняется, при этом нижняя граница восходящего канала может быт встречена еще ниже. Таким образом, взгляд на рынок остается сдержанным.

На мировых рынках преобладали осторожные настроения, поскольку рост доходностей гособлигаций США оказывал давление на сентимент. Все большее количество стран мира фиксируют всплеск инфляции, что повышает вероятность перехода финансовых регуляторов к ужесточению монетарной политики в обозримом будущем. ФРС США настаивает на том, что повышение ставок еще долго будет не на повестке, но показатели инфляции и рынка труда продолжаются дрейфовать в сторону более жесткого сценария.

Индекс S&P 500 в среду оставался вблизи максимальных уровней, не получая достаточной поддержки от покупателей для обновления вершин. Пока ситуация располагает к росту, но если консолидация затянется, участники рынка могут начать сокращать риски, что спровоцирует новую коррекцию.

Российский долговой рынок на этой неделе вновь оказался под давлением. Восстановление по индексу RGBI почти полностью нивелировано из-за геополитической повестки. Ускорение рублевой инфляции, зафиксированное Росстатом, может еще больше усилить негативные настроения.

При этом на вчерашнем аукционе Минфина спрос был сосредоточен преимущественно в 10-летнем выпуске с фиксированным купоном 26239. Инфляционный 52004 был размещен на скромные 1,3 млрд руб., что может отражать надежды участников на скорое преодоление пика по инфляции.

Российский рубль в среду укрепился на фоне улучшения внешнеполитического фона. Однако этот фактор плохо предсказуем, и в ближайшие дни он будет оставаться актуальным, провоцируя волатильность национальной валюты. По паре USD/RUB потенциал для роста еще остается, хотя среднесрочный факторы на стороне рубля. При пробое зоны сопротивления 73,5–73,7 руб. краткосрочные цели сместятся в район 74,5–74,8 руб.