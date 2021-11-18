В начале торгового дня складывается умеренно-негативная картина: рынок акций в США закрылся снижением, рынки в АТР также идут вниз, фьючерс на S&P 500, практически, в нулях (+0,06%) и самое главное, что нефть продолжает снижаться. Brent, после публикации данных о запасах, стоит на уровне 80 долл. за баррель (-0,35% в течение дня, но уже упал на 8,15% от предыдущего максимума), восстанавливая корреляцию с долларом США (правда, последние два дня доллар притормозил) на фоне поступающих сообщений о том, что США пытаются убедить Японию, Китай, Индию и других крупных импортеров сырой нефти осуществить скоординированные продажи нефти из стратегических запасов. В связи с этим ожидаем, что российский рынок акций откроется вниз. Рубль также окажется по давлением, так как его корреляция с ценами на нефть является гораздо более ярко выраженной.



