Российский рынок акций вчера попытался отскочить от нижней границы восходящего канала, прибавив по итогам основной сессии 0,7%. Вроде бы результат неплохой, но он был вызван в основном ростом тяжеловесного "Газпрома" на 3,9%. Трейдеры такими мощными покупками отреагировали на рост стоимости газа и заявление властей Германии, что приостановка сертификации "Северного потока 2" имеет чисто технический, а не политический характер.

Бумага может продолжить рост и сегодня. Сопротивлением выступает район 366 руб.

Пытается развернуться от зоны поддержки 325-335 руб и Сбербанк. Акции данного эмитента мы считаем одними из лучших на российском рынке, но значительная их часть принадлежит нерезидентам, которые всегда очень остро реагируют на обострение политического фона, особенно сейчас, когда у них есть хорошая прибыль, которую жалко потерять.

Сегодня внешний фон выглядит нейтрально. Американские фьючерсы слабо растут после вчерашнего небольшого снижения, но при этом на 0,4% падает нефть, тестируя сверху вниз отметку 80 долларов за баррель. Именно дешевеющая нефть будет мешать развитию полноценного отскока индекса Мосбиржи.

Впрочем, поводов для снижения котировок "черного золота" мы не видим. О дефиците топлива в мире говорят высокие цены на газ, превышающие 1100 долларов за тысячу кубов. Пока велики надежды, что отметка 80 долларов устоит, от нее произойдет разворот вверх, что поддержит рынок акций.

Однако в целом ситуация по российскому рынку акций выглядит тревожной. По ходу торгов видно, что покупатели сейчас слабы, внутренних поводов для роста нет. Наоборот, Росстат зафиксировал ускорение роста инфляции после небольшого его спада, вызванного локдауном в начале ноября. Таким образом, нет никаких сомнений, что Банк России продолжит агрессивно повышать ключевую ставку, что всегда негативно для рынка акций.

Технически перекупленным выглядит и американский рынок акций, где в ближайшее время также не исключена коррекция.

Так что от новых среднесрочных покупок акций пока стоит воздержаться. Исключение составляют бумаги золотодобытчиков, поскольку золото продолжает хоть и медленно, но дорожать.

Ожидания повышения ставки и некоторое затухание политических нападок на Россию вызвало вчера укрепление рубля на 0,6%. Пара доллар-рубль не смогла закрепиться выше отметки 73, открыв себе дорогу в район 74,7. Сегодня с утра рубль дорожает к доллару на символические 0,1%.

В ближайшее время поддержку российской валюте будет оказывать налоговый период, однако ставку на укрепление рубля делать очень рискованно, с большой вероятностью конец года мы встретим при более низком курсе рубля.



