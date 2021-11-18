Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста на фоне комментариев аналитиков к отчетности стали бумаги Ozon (+6,99%). Котировки Газпрома (+4,32%) подскочили на новости об отсутствии серьезных проблем с сертификацией Северного потока-2 и росте спотовой цены на газ выше 1150 за тыс. куб. м. Корректировались после ралли акции ИСКЧ (-6,70%). Пара USD/RUB опустилась к 72,50.

МКБ (-3,14%) отчитается за третий квартал по МСФО. Прогноз предполагает повышение прибыли банка до 7,5–8 млрд руб. Среди драйверов роста результатов усиление спроса на кредиты и повышение доходности от операций на финансовых рынках. Доля МКБ, как одного из крупнейших негосударственных банков, в сегменте кредитов и депозитов около 5%. ROE превышает 13%. Успешная отчетность способна вызвать рост акций, которые за неделю потеряли более 5%.

БСП (+0,13%) представит отчет за июль-сентябрь по международным стандартам. Консенсус закладывает повышение чистой прибыли эмитента до 5,0–5,3 млрд руб., что предполагает рост в поквартальном сопоставлении. Одним из важнейших позитивных драйверов остается сегмент операций на финансовых рынках. Банк утвердил стратегию развития на ближайшие два года. Планов выхода на SPO она не предусматривает, дивидендная политика предполагает перечисление не менее 20% прибыли на выплаты акционерам. Не исключается и выкуп части акций. Основные финансовые показатели должны повыситься не менее чем на 30%. Консенсус устанавливает таргет по акции БСП на отметке 95,5 руб. на горизонте 12 месяцев. Мы не исключаем его повышения на фоне релиза отчетности и презентации стратегии.

Прогнозируем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72–73. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4100–4150 пунктов.