Вчера российская валюта смогла частично восстановиться после резкого движения предыдущего дня: доллар вернулся ниже отметки 73 руб.

Ключевым драйвером укрепления национальной валюты в среду выступило ослабление санкционных опасений, способствуя возврату спроса на большинство российских активов. Отметим, что рубль по итогам дня окреп сильнее валют ключевых развивающихся рынков, несмотря на слабость нефтяного рынка – котировки Brent упали вчера ниже 80 долл./барр. минимумов с октября месяца ввиду крепости позиций доллара по отношению к ключевым мировым валютам и новой волны опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители.

По состоянию на утро четверга внешний фон для национальной валюты умеренно негативный: цены на нефть марки Brent продолжают инерционно снижаться, валюты ЕМ – под небольшим давлением, однако фьючерсы на индексы США торгуются в слабом плюсе. Впрочем, техническая ситуация пока складывается в пользу рубля, что позволяет нам рассчитывать на сохранение в паре рубль-доллар боковой динамики, формируемой последние дни.

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль в первой половине дня будет консолидироваться у отметки 72,5 руб. Не исключаем, что в случае резкого падения цен на нефть, рубль к концу торговой сессии может вернуться к отметке 73 руб.