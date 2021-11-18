Акции США упали из-за опасений, что инфляция может стать проблемой для восстановления мировой экономики, что может вынудить центральные банки начать повышение процентных ставок раньше, чем ожидалось. US Treasuries выросли а доходность 10-летних бумаг упала на —4бп до 1.59%.

S&P 500 закрылся снижением на —0.3%. Семь из 11 секторов снизились, при этом наибольшие потери понесли секторы Energy (-1.5%) и Financials (-1.1%). Выросли Real Estate (+0.7%) и Consumer Discretionary (+0.6%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 практически не изменился, в то время как индекс Russell 2000 упал на —1.2%.

Трейдеры решили несколько снизить риск в портфелях после выхода данных, которые показали, что строительство новых домов в США замедлилось. Это говорит о том, что строители испытывают трудности с реализацией проектов на фоне высоких цен на материалы и продолжающейся нехватки рабочей силы. Target Corp. (-4.7%) упала после предупреждения о нарастании ценового давления, что вызвало опасения, что инфляция снизит прибыль ритейлеров. Главный исполнительный директор Walmart (-0.9%) Дуг Макмиллон заявил во вторник, что расходы компании растут быстрее, чем цены.

"Несмотря на то, что мы сохраняем структурный оптимизм в отношении акций, мы ожидаем смешанной рыночной динамики до конца года, учитывая обеспокоенность инфляцией, продолжение давления на цепочки поставок, нехватку рабочей силы и фискальную неопределенность", — сказала Андреа Бевис, старший вице-президент UBS Private Wealth Management.

Трейдеры притормозили стремительное ралли Rivian. Акции недавно ставшего публичным стартапа, акции которого выросли на +121% за предыдущие пять сессий, упали на —15%, снизив капитализацию компании на —$23.1 млрд. Производитель электромобилей по-прежнему стоит около $130 млрд, превосходя над Volkswagen и занимая третье место в мире по рыночной стоимости среди производителей автомобилей.

Нефть упала на —3% до самого низкого уровня почти за шесть недель, поскольку трейдеры снова сосредоточились на продажах запасов нефти. По словам источников среди официальных лиц, Джо Байден и Си Цзиньпин обсуждали возможность продажи нефти из резервов, однако на их виртуальном саммите не было принято никаких решений по этому вопросу. В JPMorgan заявили, что скоординированные глобальные продажи из стратегических резервов государств "крайне маловероятны".