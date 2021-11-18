Росстат вчера представил предварительную оценку ВВП за третий квартал 2021 года – показатель вырос на 4,3% г/г ниже консенсус-прогноза (4.5% г/г). Для сравнения аналогичный показатель в прошлом году составил —3.6% г/г, что подтверждает плавный возврат экономики на "допандемийные" уровни. Однако с учетом сезонной корректировки, темп роста замедлился относительно второго квартала 2021 года – ВВП вырос на 0,9% к/к против 1,6% к/к, давая понять об ослаблении драйверов "восстановительного" роста и усилении сдерживающих факторов. В последующем, Росстат может скорректировать некоторые вводные, увеличив охват статистической отчетности, однако внимание неизбежно сместится к растущим преградам для роста со стороны производственной и потребительской инфляции, более жесткой денежно-кредитной политике и бюджетной консолидации.

По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 ноября недельная инфляция выросла на 0,18% после роста на 0,09% неделей ранее, что удержало расчетный показатель годовой инфляции вблизи 8,0% г/г по состоянию на середину ноября.

Несмотря на признаки замедления роста цен на плодоовощную продукцию (+0,3% н/н), цены на отдельные категории продуктов питания продолжили рост: мясо и мясная продукция (+0,2%/+0,4% н/н), молочная продукция (+0,4%/+0,6% н/н), яйца +0,9% н/н. В рамках глобального роста на энергоносители более заметно выросли топливные цены (бензин +0,3% н/н, дизель +1,0% н/н).

До декабрьского заседания Банка России (17 декабря) остается еще четыре недельные отсечки – сохранение траектории недельной инфляции на уровне 0,2% н/н позволит вернуть годовую оценку инфляции в интервал 7,5-7,7% г/г из-за эффекта базы прошлого года, поэтому расценивать вчерашние данные как "негатив" однозначно не стоит. При этом в свете недавних сигналов Набиуллиной, стоит вести счет на десятые в отчетах Росстата – выбор дальнейшего шага остается широким – от 0 до 100 бп, и здесь мы остаемся на своей позиции, что оптимальный выбор +50 бп в силу перекоса в сторону немонетарных факторов инфляции.



