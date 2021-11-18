Сектор российских еврооблигаций: без перемен. В то время как новостей с первичного рынка вчера не поступало, "вторичка" продолжала оставаться довольно спокойной. Небольшое давление разве что ощущалось в некоторых бессрочных долларовых бумагах. Риск-премия на "Россию" (5-летняя CDS) впервые за полторы недели вчера показала некоторые признаки стабилизации.

Сектор ОФЗ: слабый позитив. Некоторое смягчение геополитического фона вчера ощущалось и на рынке рублевого госдолга. Цены в сегменте бумаг с фиксированными купонами подросли на 10 б. п. Как заявил вчера глава департамента ЦБР по ДКП Кирилл Тремасов, выступая на форуме МосБиржи: "Я думаю, что на столе декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки". Что касается данных Росстата по инфляции, то недельный прирост цен в стране снова ускорился до 0,2%, в то время как годовая стабилизировалась на уровне 8,1%. Отметим, что однолетняя ОФЗ торгуется на уровне 8,3%.



