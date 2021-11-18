2021-11-18T11:53:35+03:00
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2021
https://1prime.ru/experts/20211118/835256207.html
Недельная инфляция в России вновь ускорилась до 0,2%
Мнения аналитиков
Новости
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Сектор российских еврооблигаций: без перемен. В то время как новостей с первичного рынка вчера не поступало, "вторичка" продолжала оставаться довольно спокойной. Небольшое... ПРАЙМ, 18.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
https://1prime.ru/images/83208/77/832087786.jpg
Сектор российских еврооблигаций: без перемен. В то время как новостей с первичного рынка вчера не поступало, "вторичка" продолжала оставаться довольно спокойной. Небольшое давление разве что ощущалось в некоторых бессрочных долларовых бумагах. Риск-премия на "Россию" (5-летняя CDS) впервые за полторы недели вчера показала некоторые признаки стабилизации.
Сектор ОФЗ: слабый позитив. Некоторое смягчение геополитического фона вчера ощущалось и на рынке рублевого госдолга. Цены в сегменте бумаг с фиксированными купонами подросли на 10 б. п. Как заявил вчера глава департамента ЦБР по ДКП Кирилл Тремасов, выступая на форуме МосБиржи: "Я думаю, что на столе декабрьского совета директоров будет достаточно широкий набор вариантов изменения ключевой ставки". Что касается данных Росстата по инфляции, то недельный прирост цен в стране снова ускорился до 0,2%, в то время как годовая стабилизировалась на уровне 8,1%. Отметим, что однолетняя ОФЗ торгуется на уровне 8,3%.