В среду отраслевая статистика от EIA показала позитивные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Запасы нефти и бензина в США упали сильнее прогнозов, добыча сократилась с 11,5 до 11,4 млн б/с, чистый импорт упал на 0,5 млн б/с. При этом совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, за неделю выросли на 2,3 млн б/с до 21,6 млн б/с.

Однако это не помешало котировкам продемонстрировать внушительное снижение и сегодня с утра уйти ниже психологической отметки $80 за баррель. Распродажи ускорились после сообщений СМИ о том, что США ведут переговоры с другими крупными мировыми потребителями, в том числе Китаем, Индией и Японией о скоординированном высвобождении запасов нефти для компенсации рыночного дефицита. Официальных подтверждений не было, но в начале ноября Вашингтон раскритиковал сдержанные темпы роста добычи ОПЕК+ и заявил, что готов задействовать все инструменты для обеспечения доступности энергии.

Скептицизм участников рынка в отношении нефтяных цен все больше растет. В настоящий момент прогнозы от EIA, МЭА и ОПЕК указывают на профицит на протяжении всего 2022 г., начиная с I квартала. Генсекретарь ОПЕК даже заявил, что профицит может наблюдаться уже в декабре. При этом на краткосрочной дистанции усиливаются риски для спроса из-за COVID-19. При таком сентименте сообщения о возможном высвобождении запасов добили котировки. Импортерам нефти даже не обязательно реализовывать озвученные в СМИ планы — рынок уже закладывает риски в цены, и желающих делать ставку на рост нефти все меньше.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются ниже $80 за баррель. Перспективы обновления максимумов ушли в прошлое. Теперь в фокусе внимания темпы, с которыми нефтяные котировки могут снижаться. На физическом рынке по-прежнему наблюдается дефицит, что будет поддерживать относительно высокий уровень цен до конца года. Однако на бумажном рынке ставки на снижение растут. При продолжении коррекции следующие краткосрочные цели находятся в районе $76,5–77,5 за баррель.

С утра фьючерсы на Brent теряют 0,5% к уровням закрытия предыдущего дня.