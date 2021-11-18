Валюты стран G10

Большинство валют Большой десятки оставались стабильны к доллару утром в четверг, 18 ноября. Новозеландский доллар был явным лидером роста в группе G10, дорожал против американского конкурента на 0,5%. Это стало реакцией на опубликованный Резервным банком Новой Зеландии опрос предприятий, на основании которого формируются инфляционные ожидания в бизнесе. Если по итогам аналогичного опроса в III квартале двухлетние инфляционные ожидания составляли 2,27%, то сейчас это уже 2,96% — самое высокое значение со II квартала 2011 года. Такие цифры повышают вероятность того, что Резервный банк Новой Зеландии на следующей неделе, 24 ноября, повысит ставку на 25 б.п. до 0,75%.

Индекс доллара в среду, изначально достигнув 16-месячного максимума 96,23 п., снизился по итогам торгового дня, поскольку снизилась доходность казначейских облигаций. Строительство новых домов в октябре неожиданно замедлилось. По данным Бюро переписи населения США, в октябре было начато строительство 1,52 млн домов (в годовом выражении с поправкой на сезонность), что оказалось ниже как консенсус-прогноза 1,58 млн, так и показателя сентября 1,53 млн (пересмотрено с 1,555 млн) домов. Данные говорят о том, что строители не спешат начинать новые проекты на фоне дефицита рабочей силы и высокой стоимости стройматериалов. При этом спрос заметно превышает предложение, и цены сохраняются на повышенных уровнях, что ведет к снижению покупательской активности в некоторых сегментах рынка.

Евро впервые за 16 месяцев упал к доллару ниже 1,1300 и сформировал новый минимум с июля 2020 года на уровне 1,1263. Голубиная позиция ЕЦБ продолжает оказывать давление на единую валюту. Напомним, в минувший понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард вновь отметила, что какое-либо повышение процентных ставок в 2022 году, подразумеваемое недавней динамикой финансовых рынков, «весьма маловероятно». Однако темпы снижения евро в последние дни, на наш взгляд, чрезмерно высокие. В результате европейская валюта технически выглядит перепроданной, намекая на сформировавшиеся условия для коррекции.

Фунт в четверг утром по отношению к евро достиг нового максимума с февраля 2020 года на уровне 0,8838, а по отношению к доллару котировки стерлинга поднялись выше психологической отметки 1,3500. Опубликованные накануне данные показали, что потребительская инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 10 лет. Индекс потребительских цен в Великобритании вырос в октябре на 4,2% г/г, что было обусловлено ростом цен на энергоносители и негативным влиянием повсеместно наблюдающегося дефицита предложения в экономике. Рынок свопов после инфляционного отчета с вероятностью 53% подразумевает возможное повышение ставок в декабре и с вероятностью 80% — в феврале 2022 года. Если данные по розничным продажам, которые будут опубликованы в пятницу, покажут, что экономика находится в хорошей форме, рынок может повысить вероятность декабрьского ужесточения ДКП, что позволит фунту уверенно закрепиться выше 1,3500 к доллару.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

8 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам торгов в среду.

Российский рубль по итогам среды стал лидером роста в сегменте Emerging Markets, укрепился к доллару на 0,8% до 72,55 и продолжал торговаться около этого уровня утром в четверг. Накануне рубль на уровнях около 73,50 выглядел технически перепроданным. Коррекция доллара на внешнем рынке способствовала укреплению российской валюты. Ноябрьский налоговый период также оказывал локальную поддержку рублю. Также можем отметить некоторое сокращение геополитической премии в рубле, так как эскалации напряженности не наблюдается и слухи о дополнительных санкциях ЕС к РФ не получили новых подтверждений.

Тем не менее дальнейшее укрепление рубля, снижение USDRUB ниже 72,00 должно получать поддержку со стороны позитивной динамики цен на нефть, чего мы пока не наблюдаем. Нефть в четверг продолжала снижаться на слухах о том, что Китай работает над вопросом использования стратегических запасов сырья, который обсуждался на этой неделе в рамках виртуальной встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Среднесрочно мы сохраняем конструктивный взгляд на перспективы укрепления рубля. Баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций складывается позитивно для российской валюты. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Высокий уровень ставок будет не только препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков, но и может привлечь инвесторов в случае начала цикла их снижения. Снижение ставок на фоне стабильного курса рубля позволит заработать нерезидентам как на высоком купоне, так и на рыночной переоценке при весьма незначительных валютных рисках.

Турецкая лира обновила абсолютный исторический минимум к доллару США. Теперь это 10968 за единицу американской валюты. Ожидания того, что ЦБ Турции в четверг, 18 ноября (14:00 мск), понизит ставку с 16% до 15%, хотя инфляция в октябре выросла до 20%, давят на лиру. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за сутки до объявления решения ЦБ по ставкам послал однозначный сигнал рынку, пообещав в ходе своего выступления в парламенте продолжить борьбу за снижение процентных ставок. Турецкий лидер известен своим неортодоксальным взглядом на ценовое давление, считая, что именно высокие процентные ставки ускоряют инфляцию.

Мы полагаем, что испарение геополитической премии вернет российскую валюту ближе к справедливым уровням относительно доллара США. Соответственно, мы считаем, что потенциал дальнейшего роста курса рубля к турецкой лире сохраняется. В ближайшее время не исключена коррекция TRYRUB, однако мы ожидаем дальнейшее снижение курса валютной пары до 6,5 рубля за единицу турецкой валюты.