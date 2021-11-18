16 ноября Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП России за третий квартал 2021 года – рост составил 4,3% год к году и 0,7% к третьему кварталу 2019 года. Это немного ниже консенсус-прогноза Bloomberg (4,5% год к году), но выше оценки Минэкономразвития (4,0% год к году и 0,4% к третьему кварталу 2019 года). Таким образом, российская экономика остается выше "доковидного" уровня, достигнутого в конце первого полугодия 2021 года, но темпы роста замедлились.

Предварительная оценка Росстата основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. 15 декабря Росстат опубликует первую оценку ВВП РФ за второй квартал 2021 года с учетом дополнительной доступной на тот момент информации, в этой оценке будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП.

Таким образом, на замедление роста экономики в третьем квартале 2021 отразился, прежде всего, спад в сельском хозяйстве. Но также можно отметить (по отношению к базе 2019 года) временное углубление спада в добыче полезных ископаемых, замедление темпов роста в обрабатывающей промышленности, розничной и оптовой торговле. В значительной мере это связано с завершением активной фазы восстановления российской экономики в первом полугодии 2021 года, а также с ограничениями со стороны предложения. В то же время продолжил восстанавливаться пассажирооборот, который пока еще заметно ниже уровня 2019 года.

Мы ожидаем, что в четвертом квартале 2021 года увеличение добычи полезных ископаемых позитивно отразится на темпах роста экономики, но внутренний спрос может начать замедляться – как вследствие ужесточения эпидемических ограничений (внедрение QR-кодов в ряде регионов), так и по мере того, как начинают проявляться эффекты от ужесточения ДКП Банка России (ставки по депозитам становятся более привлекательными и сбережения начали расти, высокие темпы роста розничного кредитования могут начать замедляться). Мы полагаем, что в четвертом квартале рост экономики может составить 3-3,3%.

С учетом динамики за 9 месяцев 2021 года, мы полагаем, что рост ВВП в 2021 году составит 4,2-4,4%. В то же время в 2022 году, с учетом сохранения жесткой ДКП Банка России (его прогноз средней ключевой ставки составляет 7,3-8,3%) и бюджетной консолидации, рост экономики может существенно замедлиться. При этом внешний спрос будет оказывать поддержку экономическому росту. Мы полагаем, что рост экономики в 2022 году составляет 2,5-2,7%, но есть риск, что он окажется ниже.