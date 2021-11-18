В лидерах роста к середине сессии без веских фундаментальных сигналов были акции ММК (+2,29%), котировки АЛРОСы (+1,91%) и бумаги Газпрома (+1,81%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Мечела (-4,52%), а также бумаги En+ Group (-2,34%).

Мечел в четверг упал после публикации данных о сокращении чистой прибыли в 3-м квартале на 11% г/г при снижении выручки на 5% к/к. Тем не менее за 9 месяцев текущего года компания получала прибыль в размере 53,1 млрд руб. против убытка 15,8 млрд рублей годом ранее при снижении добычи угля на 35%.

С технической точки зрения акции ММК в четверг восстанавливаются от линии долгосрочного восходящего тренда при умеренных объемах и ослаблении краткосрочного "медвежьего" движения по ADX. С одной стороны, у текущих отметок могут сложиться условия для восстановления среднесрочного восходящего тренда, но с другой однозначных сигналов в пользу такого сценария пока не поступает. При закреплении выше 65,50 руб. можно ожидать отскока бумаг в район 70 руб. и говорить об улучшении среднесрочных перспектив. Ниже 65,50 руб., однако, сохраняются повышенные риски возвращения к снижению и тестирования 61 руб.