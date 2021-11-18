По нашим расчетам, основанным на оперативных данных Росстата, инфляция за неделю к 15 ноября составила 8,09% г./г. (8,06% г./г. неделей ранее). При этом среднедневной темп роста цен вновь подскочил до 0,026%, тогда как на предыдущей неделе (на которую выпали коронавирусные ограничения) он был на уровне 0,013%, а до этого составлял 0,03-0,04%. Не исключено, что во многом это связано как раз с отменой этих ограничений.

Некоторая стабилизация инфляции – хороший знак. Однако тот факт, что инфляция уже на протяжении четырех недель подряд находится на одном уровне г./г. – позитивный знак. Важную роль играет улучшение в сегменте плодоовощной продукции. Так, впервые за многие недели цены на плодоовощную продукцию снизились н./н., а в годовом выражении усилили падение (на последней неделе огурцы и помидоры подешевели на 17% г./г. и 9% г./г., соответственно).

К концу месяца инфляция может остаться на уровне 8,1% г./г. … При прочих равных, если до конца месяца инфляция сможет удержаться на отметке в 8,1% г./г. (т.е. на уровне октября), то ее рост м./м. (с исключением сезонности) снизится в два раза по сравнению с прошлым месяцем, с 1,11% м./м. до 0,58-0,6% м./м. (и даже будет чуть меньше, чем среднемесячный рост цен с начала этого года, 0,67% м./м.). Напомним, что разворот в ценах на фрукты и овощи мог бы поддержать этот процесс – в последние месяцы до половины ускорения инфляции было именно за счет этого сегмента (тогда как в базовой инфляции ускорение существенно замедлилось).

…однако для смягчения риторики регулятора необходимы гораздо более уверенные позитивные сигналы. Впрочем, учитывая, что для ЦБ (как, впрочем, и для рынка, и для аналитиков) динамика инфляции последних месяцев оказалась неожиданной, сейчас действия и риторика регулятора остаются консервативными. Это означает, что для нейтрально-мягких сигналов и решений в экономике должен произойти убедительный слом хотя бы одного из негативных трендов (например, уверенное снижение инфляции в течение нескольких недель подряд / замедление роста потребкредитования / падение инфляционных ожиданий / устойчивое ускорение роста сбережений и т.п.). Но пока, судя по всему, рынки в это не верят и поэтому закладывают достаточно негативные ожидания по уровню ключевой ставки в перспективе (9-9,5% в пике, который приходится на следующий год). Мы рассматриваем такие ожидания по ключевой ставке как негативный сценарий и в базовом все-таки ждем начала дезинфляции уже в ближайшие месяцы (что, как мы рассчитываем, позволит ЦБ остановить ужесточение на более низких уровнях ключевой ставки, 8-8,5%). Пока же, данные, доступные к настоящему моменту, дают нам возможность считать, что повышения ключевой ставки на 50 б.п. в декабре будет вполне достаточно.