Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, мы быстро перешли к восстановлению благодаря ускорению роста мировых рынков и восстановлению нефти. Вчера она резко увеличила потери после закрытия основной российской сессии. Котировки Brent впервые с начала октября опускались ниже $80.

Давление на нефтяные цены оказал призыв США к крупным импортерам скоординировано высвободить из стратегических резервов большой объем нефти для компенсации рыночного дефицита и сдерживания роста цен. Сегодня нефтяные котировки оставались под давлением этой новости, резко снизившись в начале наших торгов, но затем стали быстро возвращать утраченные позиции.

Ближайшие сопротивления у нас остаются на вершинах текущей недели: 4162 п. у индекса Мосбиржи и 1813 п. у индекса РТС. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат повышаться, мы уже до конца недели сессии можем проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

В начале торгов рубль пытался развить восходящее движение благодаря росту мировых рынков и восстановлению нефти. Однако вскоре она возобновила снижение, вызвав активное ослабление российской валюты.

Нефтяные цены еще вчера вечером испытали сильное падение, реагируя на призыв США к крупным импортерам скоординировано высвободить из стратегических резервов большой объем нефти для компенсации рыночного дефицита и сдерживания роста цен. Сегодня нефтяные котировки оставались под давлением этой новости, резко снизившись на старте основной российской сессии, но затем стали быстро возвращать утраченные позиции.

В результате котировки Brent впервые с начала октября опускались ниже $80. Сегодня нефть некоторое время оставалась под давлением, но после открытия европейских торгов стала быстро восстанавливаться. Несмотря на улучшение внешнего фона, рубль лишь ускорил нисходящую динамику. Вероятно, продолжает сказываться высокая геополитическая неопределенность, хотя вчера и появились новости, свидетельствующие о возможной деэскалации ситуации на белорусско-польской границе.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись благодаря умеренно негативной динамике доллара. Однако на старте европейской сессии он стал восстанавливаться, вызвав просадку сектора, который опустился в минус.

Российский долговой рынок не смог развить коррекционную волну, вернувшись к нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI ускорил снижение, опустившись на минимальные с начала 2019 г. уровни.

Рубль вновь демонстрирует относительную слабость, скорее всего, обусловленную фактором геополитики. Учитывая это, в случае ухудшения внешнего фона, доллар может закрепиться над уровнем 73 руб., предприняв еще одну попытку пробоя сопротивления 73,5 руб.