Российский рынок в первой половине дня снижался, но смог почти полностью ликвидировать потери к середине торгов. Негативный фон сформировался динамикой азиатских индексов, а также дешевеющими сырьевыми контрактами. Впрочем, нефть Brent пока не решается закрепиться ниже отметки $80 за баррель.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи — 4139,69 п. (-0,22%), а индекс РТС — 1789,36 п. (-0,73%).

Отраслевой индекс нефти и газа снижался почти на 0,7%. Акции "Газпрома" продолжили дорожать на заявлениях, что "Северный поток 2" технически готов к запуску. Однако слабость таких акций, как "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК" и "ЛУКОЙЛ", обусловили снижение сектора. Также в существенном минусе телекоммуникации.

"Газпром Нефть" отчиталась об увеличении прибыли по итогам девяти месяцев почти в 10 раз до 357 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в два раза до 700,6 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец III квартала составило 0,33X.

Чистая прибыль Банка "Санкт-Петербург" выросла по итогам девяти месяцев на 79,66% до 11,405 млрд рублей. В III квартале прибыль выросла с 2,75 млрд рублей до 4,135 млрд рублей. Банк также повысил прогноз рентабельности капитала до более чем 16% на 2023 год с 15% ранее.

"Мечел" в III квартале снизил EBITDA на 5% к предыдущему кварталу, до 31,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 31%. Консолидированная выручка группы составила 102,9 млрд рублей, сократившись также на 5% относительно предыдущего квартала. Чистая прибыль "Мечела" упала на 11% ко II кварталу, составив 21,3 млрд рублей. Выручка добывающего сегмента от внешних продаж в III квартале выросла на 2%, до 29,8 млрд рублей. EBITDA сегмента увеличилась на 20% кв/кв, до 23,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 52%. Выручка металлургического сегмента от внешних продаж снизилась на 8% кв/кв, до 67,2 млрд рублей. EBITDA сегмента упала на 33%, до 10 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 15% против 20% кварталом ранее. По итогам 9 месяцев 2021 года, выручка "Мечела" выросла на 47%, до 287,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,6 раза, до 83,9 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 53 млрд рублей против 15,8 млрд рублей убытка годом ранее. Чистый долг группы без пеней и штрафов на 30 сентября уменьшился на 26,5 млрд рублей в сравнении с концом 2020 года и составил 299,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA "Мечела" на конец III квартала составило 3,2х против 7,9х на конец 2020 года.

Рубль в начале дня предпринимал скромные попытки укрепиться, но затем вновь начал слабеть. Поводом для этого служит, как дешевеющая нефть, так и заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о необходимости продолжить повышение ставки.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5850 рублей.

Ставки MosPrime выросли до 7,65% на день, 7,76% на неделю и 8,0% на месяц.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступала в Государственной Думе. По её словам, если ЦБ РФ не удержит инфляцию, то это, прежде всего, ударит по наименее защищённым слоям населения. "Во-вторых, рост цен на продукты, которые россияне покупают каждый день, разгоняют инфляционные ожидания. К тому же мягкая ДКП прошлого года привела к снижению ставок по депозитам. Сберегать стало невыгодно", — сказала она. В базовом сценарии Центробанка инфляция в 2022 году может замедлиться до 4,0%-4,5%, а ставка будет в диапазоне 7,3%-8,3%. Таким образом, потенциал роста ставки составляет более 80 базисных пункта от текущего значения. Такие ожидания могут вновь привести к росту доходностей ОФЗ, что в краткосрочной перспективе будет давить на рубль. Однако затем более высокая ставка сыграет на стороне российской валюты.

Венгерский Центральный Банк повысил ключевую ставку недельного депозита на 70 базисных пункта до 2,5%. Норвежский ЦБ приостановил покупку кроны до конца ноября, поскольку в страну притекает достаточный объём валюты. Турецкая лира ослабла почти до 11,0 за доллар на фоне заявления президента Турции, что он выступает против высоких ставок.