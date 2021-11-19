Российский рынок по итогам дня показал отрицательную динамику – индекс РТС просел на 2,25%. Цены на нефть в последнее время показывают боковую динамику, индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) также показывает боковую динамику (вчера он снизился на 1,22%). Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши продолжается, хотя первая группа беженцев уже уехала домой. Где рынку взять силы для роста? Основная угроза для нашего рынка состоит в том, что крупнейшие две страны по размеру экономики США и Китай могут провести скоординированные товарные интервенции нефти из стратегических запасов. Если этого не произойдет, то цены останутся в боковом коридоре 79-86,3 (Brent) до 2 декабря. 2 декабря ОПЕК+ проводит министерскую встречу для определения производственной политики.

Ярким событием этой недели является падение курса биткоина и других криптовалют. Биткоин не является инвестиционным инструментом, это "игрушка" для спекуляций, и когда спекулянты поняли, что курс не сможет закрепиться над максимумами апреля, они стали активно продавать "игрушку". В данный момент техническая поддержка находится на отметке 52900, еще одна поддержка находится в районе повышательного тренда на уровне 49000. Ближайшее сопротивление находится в районе 60000. Китай предостерегает государственные предприятия от майнинга криптовалюты и думает продавать электроэнергию для майнеров по высоким ценам. Не за горами и новые карательные меры. Прогноз по биткоину прежний – в 2022 году власти развитых стран начнут бороться с углеродным следом биткоина, после чего курс "сложиться". Кто успеет выскочить из этой "Схемы Понци", заплатив налоги, будет счастливым человеком.

Слабые финансовые прогнозы показала компания Alibaba (падение чистой прибыли в первом полугодии на 34% г/г), что вызвало сильное падение котировок акций. Акции перспективные для долгосрочных инвесторов, но каких-то чудес роста в ближайшие недели я не жду из-за жесткого регулирования этой отрасли китайским правительством.

Жду позитивного открытия нашего рынка – фьючерсы на открытия рынка США в плюсовой зоне, нефтяные цены растут. Особой эйфории по этому поводу нет – пока индекс РТС находится под отметкой 1820, биржевые медведи контролируют ситуацию на 100%.