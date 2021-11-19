Сектор российских еврооблигаций: без перемен. На фоне стабильных доходностей базового актива долларовые кривые ЕМ провели вчерашний день нейтрально. Исключение составила Турция, где местный ЦБ опустил базовую ставку до 15% с 16% – турецкая кривая нарастила в доходности примерно 20 б. п.

Сектор ОФЗ: цены снизились на 40 б. п. На фоне продолжающихся ястребиных сигналов ЦБ ("Инфляционное давление становится устойчивым", – заявила вчера Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме) рынок вчера переписал минимумы за почти три года. Что ж, судя по риторике регулятора и реакции долгового рынка, рискнем предположить, что даже если в декабре Центробанк ограничится повышением ставки на 50 б. п., то оно, по-видимому, не станет последним в этом цикле.