2021-11-19T10:18:10+03:00
2021-11-19T10:18:10+03:00
2021-11-19T10:18:10+03:00
2021
https://1prime.ru/experts/20211119/835268829.html
Рынок ОФЗ проникся риторикой регулятора
Мнения аналитиков
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сектор российских еврооблигаций: без перемен. На фоне стабильных доходностей базового актива долларовые кривые ЕМ провели вчерашний день нейтрально. Исключение составила Турция,... ПРАЙМ, 19.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
https://1prime.ru/images/83235/21/832352172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/21/832352172.jpg
https://1prime.ru/images/83235/21/832352169.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/21/832352169.jpg
https://1prime.ru/images/83235/21/832352166.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/21/832352166.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Алексей Ковалев
https://1prime.ru/images/83208/77/832087786.jpg
Сектор российских еврооблигаций: без перемен. На фоне стабильных доходностей базового актива долларовые кривые ЕМ провели вчерашний день нейтрально. Исключение составила Турция, где местный ЦБ опустил базовую ставку до 15% с 16% – турецкая кривая нарастила в доходности примерно 20 б. п.
Сектор ОФЗ: цены снизились на 40 б. п. На фоне продолжающихся ястребиных сигналов ЦБ ("Инфляционное давление становится устойчивым", – заявила вчера Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме) рынок вчера переписал минимумы за почти три года. Что ж, судя по риторике регулятора и реакции долгового рынка, рискнем предположить, что даже если в декабре Центробанк ограничится повышением ставки на 50 б. п., то оно, по-видимому, не станет последним в этом цикле.