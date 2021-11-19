В четверг нефтяные котировки отскочили, отыгрывая часть потерь предыдущего дня. После кратковременного спуска ниже $80 за баррель фьючерсы вернулись в прежний диапазон, что является позитивным сигналом на краткосрочном горизонте.

Между тем, среднесрочный взгляд на нефть с начала ноября заметно ухудшился. Во вторник МЭА понизило прогноз по спросу в 2022 г. на 0,3 млн б/с и заявило, что ожидает профицита на протяжении всего 2022 г. Аналогичную точку зрения на прошлой неделе высказали EIA и ОПЕК.

При этом до конца 2021 г. тоже не все радужно. В ряде азиатски и европейских стран наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Несмотря на вакцинацию, вирус по-прежнему активно распространяется, и чиновники уже начинают говорить о возможности новых локдаунов. В такой ситуации спрос оказывается под угрозой, в то время как добыча в декабре, по оценке МЭА, может вырасти на 1,5 млн б/с. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо уже заявил, что в профицит может наблюдаться уже в конце 2021 г.

Дополнительное давление на рынок могут оказать крупные страны-импортеры, в числе которых Китай и США. По информации СМИ, США обсуждают с другими странами возможность скоординированного высвобождения нефти из стратегических резервов, чтобы компенсировать дефицит и сдержать рост цен. Китай уже публично заявил, что готовится к продаже нефти из резервов.

В таких условиях рассчитывать на устойчивую растущую динамику нефти не приходится. Скорее, речь идет о том, с какими темпами цены будут снижаться в следующие месяцы. EIA ожидает, что среднемесячные цены на нефть Brent в декабре–январе будут снижаться на $1 в месяц. Внутри месяца могут наблюдаться разнообразные колебания, но общий тренд направлен вниз, что будет ограничивать активность покупателей на "бумажном" рынке.

Сегодня фьючерсы на Brent торгуются в плюсе на 0,6%. Отскок продолжается, но сильное сопротивление может быть встречено уже в районе $83–83,4 за баррель.