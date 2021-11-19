2021-11-19T10:46:33+03:00
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2021-11-19T10:46:33+03:00
2021
https://1prime.ru/experts/20211119/835269319.html
Прогноз результатов "Полюса" за III квартал: рост EBITDA на 8%
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https://россиясегодня.рф
"Полюс" должен опубликовать свои финансовые результаты за 3К21 во вторник 23 ноября. Мы прогнозируем, что выручка составит $1 400 млн (+13% кв/кв), а EBITDA — $971 млн (+8%... ПРАЙМ, 19.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики компании "Атон"
https://1prime.ru/images/83159/51/831595118.jpg
"Полюс" должен опубликовать свои финансовые результаты за 3К21 во вторник 23 ноября. Мы прогнозируем, что выручка составит $1 400 млн (+13% кв/кв), а EBITDA — $971 млн (+8% кв/кв). Общие денежные затраты (TCC) должны вырасти до $430/унц. (с $390/унц. в 1К21) из-за сезонного увеличения добычи на россыпных месторождениях, характеризующихся высокой себестоимостью добычи, а также роста инфляции, в результате чего рентабельность EBITDA снизится на 3 пп кв/кв до 69%. "Полюс" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 8.5x против 6.1x у Полиметалла.