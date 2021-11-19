"Полюс" должен опубликовать свои финансовые результаты за 3К21 во вторник 23 ноября. Мы прогнозируем, что выручка составит $1 400 млн (+13% кв/кв), а EBITDA — $971 млн (+8% кв/кв). Общие денежные затраты (TCC) должны вырасти до $430/унц. (с $390/унц. в 1К21) из-за сезонного увеличения добычи на россыпных месторождениях, характеризующихся высокой себестоимостью добычи, а также роста инфляции, в результате чего рентабельность EBITDA снизится на 3 пп кв/кв до 69%. "Полюс" торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 8.5x против 6.1x у Полиметалла.



