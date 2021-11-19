Выручка составила 102.9 млрд руб. (-5% кв/кв). EBITDA достигла 31.9 млрд руб. (-5% кв/кв), а рентабельность EBITDA осталась на уровне 31%. Чистая прибыль снизилась до 21.3 млрд руб. (-11% кв/кв). Чистый долг упал ниже 300 млрд руб., в результате чего соотношение чистый долг/EBITDA составило 3.2x.

EBITDA "Мечела" снизилась на 5% кв/кв, несмотря на беспрецедентное ралли в ценах на сырье, включая ключевой продукт "Мечела" — коксующийся уголь — преимущественно за счет проблем в производстве и истощения запасов во 2К21. Среди позитивных моментов отметим быстрое снижение чистой долговой нагрузки на фоне сильных показателей прибыли — она приблизилась к комфортному уровню 3.0x. Мы не осуществляем аналитического покрытия "Мечела", считая его чересчур спекулятивной бумагой.

Совокупная добыча угля немного упала — до 2.93 млн т (-1% кв/кв), а производство стали выросло до 891 тыс. т (+2% кв/кв). Продажи концентрата коксующегося угля едва превысили 1 млн т из-за снижения добычи угля на разрезах "Нерюнгринский" и "Красногорский", а также перемонтаж лав на шахте им. Ленина и шахте "Сибиргинская" и упали на 30% кв/кв из-за активного использования запасов угля во 2К21. Продажи термального угля снизились до 643 тыс. т (-10% кв/кв), а сортового проката — до 367 тыс. т (-12% кв/кв).

Добыча угля не выросла, несмотря на инвестиции в 3.3 млрд руб. в добычу ранее в этом году — восстановление добычи, похоже, займет больше времени и усилий, чем мы ожидали. Также "Мечел" сообщил, что его продажи коксующегося угля упали на фоне распродажи запасов во 2К, что предполагает, что компания упустила пик цен на коксующийся уголь, пока сокращала запасы. Рынок негативно отреагировал на операционные результаты — акции "Мечела" после публикации упали более чем на 10%, и мы считаем такую реакцию чрезмерной.