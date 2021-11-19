После вчерашних распродаж, отчасти вызванных уходом инвесторов от риска на EM, мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться, так как геополитические риски смягчаются, тогда как цена на нефть идет вверх. Мы ожидаем, что в лидерах роста будут акции циклических компаний, особенно бумаги банков, нефтегазовых и горнометаллургических игроков. В Конгрессе прошло голосование по пакету социальных расходов Джо Байдена объемом $1,75 трлн, что может стать свежим катализатором роста рынков. Таким образом, мы ожидаем, что рынки акций смогут завершить волатильную неделю на оптимистичной ноте.