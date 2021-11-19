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2021
https://1prime.ru/experts/20211119/835270611.html
Российский рынок акций сегодня готов к восстановлению
Мнения аналитиков
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https://россиясегодня.рф
После вчерашних распродаж, отчасти вызванных уходом инвесторов от риска на EM, мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться, так как геополитические... ПРАЙМ, 19.11.2021
рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Аналитики Альфа-банка
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После вчерашних распродаж, отчасти вызванных уходом инвесторов от риска на EM, мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться, так как геополитические риски смягчаются, тогда как цена на нефть идет вверх. Мы ожидаем, что в лидерах роста будут акции циклических компаний, особенно бумаги банков, нефтегазовых и горнометаллургических игроков. В Конгрессе прошло голосование по пакету социальных расходов Джо Байдена объемом $1,75 трлн, что может стать свежим катализатором роста рынков. Таким образом, мы ожидаем, что рынки акций смогут завершить волатильную неделю на оптимистичной ноте.