На этой неделе доллар продолжил укрепление к мировым валютам, на текущий момент индекс DXY составляет 95,7. На фоне снизившихся цен на нефть рубль ослаб к доллару, в настоящий момент он находится на уровне 72,77 руб./долл., в четверг на торгах была пройдена отметка в 73 рублей за доллар, евро превышал показатель в 83 рубля за доллар. Сейчас евро торгуется на уровне 82,5 руб./долл.

На фоне укрепляющегося к мировым валютам доллара рубль продолжит снижаться. Валютный прогноз на следующую неделю: 72,5-73,5, руб./долл., 82-83 руб./евро. Можно сказать, что ослабление рубля было вызвано снижением котировки нефти до уровня почти в 80 долларов за баррель марки Brent.

Однако рублю могут сыграть на руку ожидания вероятного повышения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ 17 декабря.

Повышения ставки ожидают и на долговом рынке: доходность двухлетних ОФЗ сейчас выше 8,5%, что сигнализирует нам о возможном уходе на Новый год с ключевой ставкой в 8,5%. Доходность по "длинным" бондам составляет 8,2% — 8,3% годовых.

Из ключевых событий этой недели можно выделить завершившееся внутреннее IPO СПБ Биржи и начало в пятницу вторичных торгов. По данной бумаге размещение по верхней границе составило 11,5 долларов за акцию. На вторичных торгах котировки поднялись от цены размещения выше 12 долларов за акцию, в начале торгов они поднимались и до 13,5 долларов за акцию. Акции торгуются как на СПБ Бирже (доллары), так и на Московской Бирже (рубли).