В четверг, 18 ноября, на мировых рынках не отмечалось особых поводов для оптимизма: американские площадки с большим трудом финишировали в плюсе, азиатские и европейские торговались в минусе, и российский рынок тоже не нашел в себе сил для роста. Сегодня, в пятницу, настроения на биржах несколько улучшились, но остаются сдерживающие факторы: в азиатском регионе игроки обеспокоены разочаровывающим квартальным отчетом Alibaba, а также рекордными минимумами турецкой лиры.

По состоянию на 11:40 мск европейский индекс STOXX Europe 600 укрепляется на 0,35%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов снизился на 1,25%, а китайский CSI 300 вырос на 1,08%. Фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,37%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 1,8 б.п. и составляет 1,605%. Российский Индекс МосБиржи повышается на 0,12%, а индекс РТС прибавляет 0,57%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 0,76% до $81,86.

Календарь статистики на сегодня не отличается насыщенностью. В Великобритании вышли данные по индексу потребительского доверия GfK за ноябрь, показавшие улучшение показателя с —17,0 до —14,0 при прогнозах ухудшения до —18,0.

В Гонконге в центре внимания оказалась резкая просадка акций онлайн-ритейлера Alibaba Group после публикации квартального отчета. Компания вчера разочаровала инвестиционное сообщество данными по выручке и прибыли за минувший квартал и понизила прогноз по выручке на текущий фискальный год. Акции Alibaba на торгах пятницы подешевели на 10,7%.

В Старом Свете акции британского ритейлера Kingfisher дешевеют на 4,5% после того, как компания отчиталась о снижении квартальных продаж.

В США на торгах четверга производитель микрочипов Nvidia подскочил на 8,3% после того, как отчитался лучше ожиданий и по выручке, и по прибыли за минувший квартал, а также обнародовал позитивные прогнозы на четвертый квартал. Отчетность Nvidia обусловила общий покупательный настрой в американском хай-теке.

Акции российской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» сегодня прибавляют 0,6% после вчерашнего обвала более чем на 11% — компания накануне отчиталась о снижении объемов добычи и продаж угля за 9 месяцев текущего года. Отжались на утренних торгах и акции «Черкизово» (+1,1%), подешевевшие вчера на 4,4% после публикации финансовой отчетности за третий квартал.

Стоит отметить, что в течение дня игроки на мировых площадках будут ждать выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.