Валюты стран G10

Норвежская крона, а также австралийский и канадский доллары укреплялись против валюты США утром в пятницу, 19 ноября, на фоне уверенного роста цен на нефть и металлы.

Фунт стерлингов также укрепился к доллару после публикации данных по розничным продажам, которые в октябре выросли на 0,8%, что является первым приростом с апреля. Цифры вышли лучше прогнозных оценок. В то же время рынок по-прежнему видит высокую вероятность того, что в декабре Комитет по монетарной политике Банка Англии повысит ставку на 15 б.п., но котировки свопов все еще не на 100% учли вероятность такого шага британского регулятора.

Доллар укреплялся утром в пятницу против евро и остальных представителей Большой десятки, поэтому по индексу доллара мы наблюдаем отскок вверх от поддержки 95,50 п. Индекс доллара два предыдущих дня демонстрировал коррекцию на фоне того, как доходности казначейских облигаций снижались. Однако в пятницу по 10-летним облигациям доходность вновь вернулась выше 1,6% в качестве реакции на комментарии президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, который в интервью Marketplace заявил, что было бы уместно попробовать повысить процентную ставку в районе лета следующего года.

На наш взгляд, евро технически остается перепроданным, поэтому шанс на восходящую коррекцию в краткосрочной перспективе для EURUSD сохраняется. Однако в последнее время коронавирусная обстановка в Европе вызывает тревогу. Это в совокупности с голубиной позицией монетарных властей еврозоны и экономическими данными, которые не предоставляют ярких позитивных сюрпризов, подразумевает фундаментальную подушку для слабого евро в среднесрочной перспективе.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

11 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам торгов в четверг. Турецкая лира обесценилась на 3,9% и была явным аутсайдером дня. Южноафриканский ранд, бразильский реал, российский рубль и мексиканское песо также были в группе лидеров снижения на фоне падения сырьевых цен. Утром в пятницу 7 из 24 валют ЕМ предпринимали попытки укрепления к доллару. В лидерах были турецкая лира и российский рубль.

Турецкая лира в пятницу была лидером роста к доллару среди всех валют ЕМ и демонстрировала первую попытку укрепления за последние 9 торговых сессий. Центробанк Турции в четверг понизил ключевую ставку (ставку недельного репо) на 100 б.п. до 15%, несмотря на официальную инфляцию на уровне 20% г/г. Лира в качестве реакции обесценилась до нового рекордного минимума 11,32. Если лира продолжит снижаться, то кредитный кризис будет усугубляться, реструктуризация внешнего долга превратиться в очень большую проблему, а более дорогой экспорт будет вносить свою лепту в инфляцию. По лире мы наблюдаем техническую коррекцию, но в целом ситуация остается крайне неопределенной и напоминает самораскручивающуюся спираль. ЦБ Турции сигнализировал, что он еще раз снизит ставку в декабре. Реальная доходность в Турции находится глубоко в зоне отрицательных значений, а политика регулятора идет вразрез с политикой других ЦБ развивающихся стран, которые повышают ставки.

Российский рубль в пятницу укреплялся к доллару на 0,5% ближе к полудню и демонстрировал попытку вернуться ниже 73 за доллар. Со вторника курс USDRUB ежедневно "флиртует" с этим значением, однако котировки Brent уверенно отскочили вверх от психологической поддержки $80/барр., поэтому на этот раз шансы USDRUB опуститься до 72,00 выглядят куда более солидно. Ноябрьский налоговый период остается локальным фактором поддержки для российской валюты, при этом пиковые выплаты будут приходиться на следующую неделю. Недавние комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу инфляции подстегнули ожидания рынка в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь спред между котировками соглашений о форвардной ставке (FRA) на 3 месяца через 3 месяца и трехмесячной ставкой Моспрайм подразумевает повышение ключевой ставки на 140 б.п. в течение ближайших трех месяцев. Подобного рода ожидания благоприятны для рубля. Коронавирусная ситуация в РФ остается весьма непростой: статистика ежедневно сообщает рекордные цифры смертности от Covid-19. Это негативно сказывается на экономической активности. Мы по-прежнему можем увидеть курс ниже 71 за доллар и даже тестирование 70 за доллар до конца года, при условии реализации двух факторов: испарение геополитической премии в рубле и возвращение цен на нефть в диапазон между $85 и $90 за баррель.