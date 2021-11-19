В лидерах роста к середине сессии были акции Акрона (+1,49%), котировки ЛСР (+0,69%) и бумаги Магнита (+0,44%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Мечела (-6,77%), а также бумаги Распадской (-4,76%) и Селигдара (-3,65%).

Акции Селигдара в пятницу оказались во власти фиксации прибыли после сообщений об отсутствии планов руководства по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года, поступивших в ходе Международного инвестиционного форума Московской биржи. Селигдар отложит выплаты дивидендов в связи с продолжающейся конвертацией привилегированных акций, при завершении которой будет рассмотрен вопрос будущих выплат. Компания по итогам 2021 года при этом ожидает роста объемов производства по сравнению с 2020 годом как по золоту, так и по олову. Дальнейшее увеличение цен на золото должно обеспечить временный характер падения акций Селигдара и их скорое восстановление от локальных минимумов.

Магнит в ходе торгов пятницы был волатилен на фоне новостей о продаже ВТБ всех своих акций ритейлера (17,28% от общего числа, из которых 12,4% будут проданы Marathon Group, а 4,9% в рамках процесса ускоренного формирования заявок) по цене 5700 руб.

С технической точки зрения бумаги Магнита сегодня падали в район 5800 руб. (также важная среднесрочная поддержка), после чего отступили от минимумов дня, по-прежнему располагаясь в зоне краткосрочной перепроданности, ниже полосы Боллинджера дневного графика (район 6050 руб.). ADX пока сигнализирует лишь усиление нисходящего тренда, но если бумагам удастся подняться выше 6050 руб., это может указать на перспективу перехода к коррекционному росту вплоть до движения в район 6400-6550 руб. У текущих уровней можно попробовать открыть краткосрочные “лонги” с расчетом на отскок или оставаться вне рынка до прояснения дальнейшей динамики акций.