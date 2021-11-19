Российский рынок начал день позитивно, но затем резко пошёл на снижение. Среди тем для пессимизма можно назвать нефть, которая вновь пробила отметку $80 за баррель Brent и ушла к уровню $79. План резолюции в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года. Заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии. Также в эту категорию подходят новости из Австрии, где объявляют общенациональный карантин, а не только для непривитых граждан. И, наконец, рынок ОФЗ закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4021,09 п. (-1,78%), а индекс РТС — 1726,99 п. (-1,98%).

Самые суровые потери наблюдаются в секторах нефти и газа (-2,2%), финансов (-2,3%), потребительском (-1,7%), а также металлов и добычи.

Бумаги «РусАл» включены в индекс MSCI Russia с весом 1,87%, но данное событие поддержки не оказывает. «РусАл» дешевеет на 2,6%. «Яндекс» заменил «НОВАТЭК» в топовой четверке индекса, но также позитива мало, поскольку «Яндекс» дешевел на 1,0%.

замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил о том, что объём ипотечного кредитования снизился на 10%. Очевидно, что для строительных компаний это ещё один негативный сигнал. К тому же накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также говорила о перегретом рынке жилья из-за льготной ипотеки.

В техническом плане, индекс МосБиржи весьма быстро реализовал подход к 100-дневной скользящей. К сожалению, внешних факторов вполне достаточно, чтобы на этом падение не остановилось. Впрочем, поскольку основной негатив формируется из нефинансовой повестки, то и обратное движение может оказаться столь же сильным, если геополитические истории не получат продолжение.

РУБЛЬ

Рубль отреагировал на новостной фон, хотя в первые часы торгов укреплялся в моменте до 72,69 за доллар и 82,39 за евро. Впрочем, можно говорить, что российская валюта больше обращает внимание на новости из Австрии, чем на геополитические анекдоты Конгресса США. Во всяком случае, в паре с евро рубль ведёт себя довольно спокойно.

К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5810 рублей.

Ставки MosPrime снизились до 7,61% на день, 7,75% на неделю и 7,99% на месяц.

Рынок ОФЗ сигнализирует об ожиданиях повышения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта в рамках декабрьского заседания. Доходности коротких ОФЗ превышают 8,5%, а по 10-летним 8,3%. Вполне вероятно, что Центробанк обойдётся одним резким повышением ставки в декабре, что станет сигналом к покупке обязательств, как резидентами, так и нерезидентами.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард полагает, что "когда ожидается снижение инфляционного давления – как это происходит сегодня – то нет никакого смысла реагировать ужесточением денежной политики". Она также сообщила, что инструмент покупки облигаций после завершения текущей программы экстренного финансирования в период пандемии продолжит играть важную роль. Переводя слова на человеческий язык – ЕЦБ может придумать новую количественную программу.

Валюты EM в утренние часы укреплялись, но также начали сдавать свои позиции. Южноафриканский ранд отыгрывал около 0,8% у доллара, а турецкая лира почти 1,7%. К середине дня AUD и NZD теряли более 0,5%, а DXY повышался почти на 0,5%.