На уходящей неделе на рынках акций активизировались продавцы. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны пандемии коронавируса и инфляционных рисков. Волна заболеваемости COVID-19 в Европе вынуждает страны возвращать жесткие карантинные ограничения для бизнеса и населения, в ближайшей перспективе количество государств, где вводятся локдауны, по-видимому будет только расти (на очереди Германия, Италия, Испания и др.). Суточный уровень заболеваемости коронавирусом в мире вырос до 600 тыс. случаев в день.

В свою очередь инфляционные риски подтверждаются выходящей статистикой. Так, в конце недели стало известно, что в Германии цены производителей выросли в октябре сразу на 3,8% м/м (прогноз +1,9%).

Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти. Черное золото в последнее время несет потери из-за вирусного давления, укрепления доллара на внешней арене (индекс DXY достиг 96 п.), а также сообщения о возможном выводе на рынок стратегических нефтяных резервов США, Китая и Индии.

Учитывая сохранение напряженной внешнеполитической картины, ценовых "качелей" в нефти и сложной эпидемиологической ситуации на будущей неделе может сохраниться повышенная волатильность биржевых индексов.

На настроения участников торгов продолжит оказывать влияние ключевая экономическая статистика и риторика представителей мировых ЦБ. В понедельник обратим внимание на индекс потребительского доверия в еврозоне и объем продаж домов на вторичном рынке недвижимости США. Во вторник фокус внимания инвесторов может обратиться к первым оценкам индексов экономической активности PMI в производственном секторе и секторе услуг стран еврозоны, Великобритании, США.

В среду выйдет важный блок макроданных США – еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице, базовые заказы на товары длительного пользования в октябре, первая оценка ВВП за 3К21, октябрьские данные по продажам новостроек и информация о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Также в середине недели будут обнародованы протоколы FOMC. В этот же день ожидается публикация ноябрьского индекса делового климата IFO Германии. В четверг протоколы предыдущего заседания раскроет ЕЦБ. В пятницу, 26 ноября, выхода важных статданных не ожидается.