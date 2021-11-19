В начале сессии рубль активно укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефти. Однако после открытия основных торгов российская валюта стала стремительно дешеветь, реагируя на быстрое ухудшение внешнего фона.

Глобальные инвесторы проявляют все большее беспокойство относительно новых вспышек заболеваемости коронавирусом, в том числе в благополучных с точки зрения уровня вакцинации регионах. Это создает угрозу того, что проблема пандемии станет хронической. Вместе с необходимостью ужесточения монетарной политики из-за высокой инфляции, данная ситуация повышает риски нового кризиса мировой экономики.

Многие развивающиеся валюты утром довольно активно повышались, хотя доллар лишь умеренно корректировался, находясь в плюсе. На старте основной российской сессии он устремился вверх, вызвав резкую просадку сектора, который опустился в минус.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдает позиции вторую сессию подряд, вновь переписав двухлетний минимум.

Рубль сохраняет относительную слабость, доллар пробивает сильное сопротивление 73,5 руб., угрожая ускорением роста. Дополнительное давление на рублевые активы оказывает большая геополитическая неопределенность, в том числе связанная с усилением антироссийской риторики на Западе.

Нефть стремительно дешевеет

В начале дня нефть активно повышалась, после чего консолидировалась вблизи достигнутых вершин. Однако после открытия европейских торгов котировки перешли к быстрому снижению, опустившись к самым низким с начала октября уровням. Сейчас Brent теряет 3,1% около отметки $78,7.

Угроза возвращения ограничений из-за усиления пандемии, в том числе в странах, являющихся крупными потребителями нефти, усиливает риски ослабления сырьевого спроса. Вместе с наращиванием добычи ОПЕК+ и планами высвобождения резервных запасов крупными импортерами — все это может привести к профициту нефтяного предложения, что еще сильнее ударит по котировкам нефти.

Доллар ускорил рост

Американская валюта с начала дня укрепляется, испытав утром умеренную просадку. На старте европейской сессии индекс доллара (DXY) ускорил рост, прибавляя сейчас 0,4% около отметки 95,9 п.

Европейская валюта с открытия демонстрирует нисходящую динамику, ускорив ее в начале основной российской сессии. Пара EUR/USD обновила минимальные с июля прошлого года уровни, теряя сейчас почти 1% около значения 1,126.