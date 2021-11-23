Мощный обвал рублевых активов произошел вчера. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 3,6%, рубль потерял к доллару 2,2%, Индекс Мосбиржи гособлигаций – 0,85%. Таким образом, распродавали абсолютно все, при чем на больших объемах торгов. И это при том, что никакой паники на западных площадках не было.

Это говорит о том, что причины данной ситуации лежат исключительно внутри России. Инициаторами распродаж стали иностранные инвесторы, которые судорожно стали избавляться от рублевых активов на фоне усиления слухов и домыслов относительно возможного начала военных действий России на Украине.

Но все-таки мы считаем, что это лишь повод, который привел к резкой фиксации прибыли. Просто драйверов роста российского рынка акций нет. Вряд ли стоит ждать продолжения ралли в сырьевых ценах с учетом того, что ФРС перешла к ужесточению денежно-кредитной политики. Высокая ключевая ставка ЦБР и ожидания ее дальнейшего повышения лишила рынок поддержки со стороны высоких дивидендов и снизила потенциал роста как экономики в целом, так и капитализации крупнейших эмитентов.

Не будь "украинской страшилки", процесс фиксации прибыли просто бы шел намного плавнее.

Что теперь? Думаем, что вчерашним обвалом дело не закончится. Распродажи продолжатся, и мы вполне может увидеть Индекс Мосбиржи в районе 3500 пунктов. Конечно, не сразу. Отскоки будут, но их пока стоит использовать для сокращения длинных позиций.

Что касается сегодняшнего дня, то с утра не исключено продолжение падения. Вчера рынок закрылся в районе дневного минимума, и это говорит о том, что далеко не все желающие распродали акции.

Внешний фон сегодня негативный. Снижение американского рынка вчера после нашего закрытия отчасти компенсируется растущими на них фьючерсами. Однако на процент падает нефть.

Если же будет сформирован отскок, то спекулятивно интересны акции экспортеров – нефтянки и металлургов – которые получили потенциальное преимущество за счет обвала рубля.

По-прежнему считаем, что наименее рискованными и наиболее привлекательными в данной ситуации являются акции золотодобытчиков.

Пара доллар-рубль пробила вчера сильное техническое сопротивление 74,7. Теперь ближайшей целью девальвации рубля является отметка 77,5 руб за доллар. Она может быть быстро достигнута, после чего рубль отправится покорять исторические минимумы, если монетарные власти не встанут на поддержку российской валюты. Например, может быть не только приостановлена покупка валюты в рамах бюджетного правила, но и проведены валютные интервенции. Не исключено, что власти «попросят» крупных экспортеров увеличить продажу валютной выручки.