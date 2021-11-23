Новая неделя на российском рынке акций началась не просто с продолжения распродаж, а с ускорения темпов снижения. Индекс МосБиржи на вечерней сессии опустился к 3850 п., а долларовый РТС потерял более 5%, сходив к минимумам с августа — 1630 п.

Падение сопровождалось огромными объемами торгов. Обороты в акциях индекса МосБиржи с учетом вечерней сессии составили 228,3 млрд руб. Это третий результат в истории.

Падение российских акций и рубля еще не завершилось

Среди акций, оборот по которым превысил 100 млн руб., в плюсе закрывалось лишь три бумаги: СПБ Биржа (+3,5%), ПИК (+0,6%) и Самолет (+0,2%). В остальном рынок завершал понедельник в красной зоне.

Необычность всей ситуации заключается в том, что столь мощная распродажа прошла только на нашем рынке. Другие развивающиеся площадки выглядели относительно стабильно. Так, индекс MSCI Emerging Markets просел лишь на 0,3 %. А в США индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в будничном режиме успели переписать исторические максимумы.

В это же время цены на нефть, к которым так сильно привязан наш рынок, росли. По итогам понедельника фьючерсы Brent прибавили 1%, проигнорировав ожидания распечатки стратегических резервов нефти рядом стран с целью сбить котировки и компенсировать дефицит предложения.

Если сравнивать долларовый РТС с индексом MSCI Emerging Markets, то их соотношение с одной стороны опустилось до минимумов за три месяца. С другой, ранее наш рынок показывал устойчивую опережающую динамику, а сейчас лишь начал отдавать часть накопленного преимущества.

Ситуация, когда одновременно падают акции экспортеров и рубль, а сырьевые товары и западные площадки в моменте остаются относительно стабильными — это чаще всего отражение оттока иностранных инвесторов, которые могут быть обусловлены какими-то геополитическими опасениями.

Сейчас именно этот случай. Распродажи продолжаются после слабых сессий предыдущей недели, когда усилилась антироссийская риторика. Других внутренних причин найти сложно. Геополитический фактор помножен на маржинколлы и отдельные элементы паники.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания <…> для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Bloomberg, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют", — заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники описывало якобы возможные сценарии вторжение на Украину.

Еще одним подтверждением того, что основные продажи идут со стороны иностранных держателей, является ускорение распродаж в торгующихся в США российских бумагах после старта вчерашней американской сессии. В лидерах падения оказались Яндекс (-8,7%), HeadHunter (-6,8%) и Ozon (-5,5%). Причем каких-то отдельных строго негативных корпоративных факторов не появлялось.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Само по себе снижение рынка гиперболизирует масштаб рыночных и геополитических рисков в глазах иностранных инвесторов. Накопленный в очередной раз геополитический дисконт при прочих равных выглядит чрезмерным. Реакция рынка на происходящие события избыточна, учитывая относительно спокойную картину на других развитых и развивающихся площадках. Ранее подобные волны распродаж в акциях всегда выкупались вместе со стабилизацией внешнего фона. Как правило, быстрее остальных восстанавливались экспортеры, отыгрывая слабость национальной валюты.

Раскручивают спираль. Чего ждать от инфляционных решений развитых стран

На мой взгляд, в текущей ситуации растет привлекательность акций нефтегазового сектора, например, акций Лукойла или Роснефти. Цены на энергоносители все еще остаются относительно высокими, а фактор роста USD/RUB лишь добавляет им апсайд. Ранее мы множество раз видели распродажи в условиях попутного ослабления рубля и, как выше уже отмечал, чаще всего через некоторое время именно акции экспортеров оказывались в числе фаворитов и отскакивали первыми.

Кроме того, рост USD/RUB в сторону 75 в целом позитивен для металлургов и угольщиков, а также отдельных историй типа АЛРОСА, Акрон, ФосАгро, НКНХ.

Всплеск волатильности в условиях растущих рублевых ставок — это еще и идеальный фон для акций Московской биржи, которые вчера несли потери (-4,6%) вместе с широким рынком. Текущие условия располагают к росту и комиссионных, и процентных доходов компании.

Нелогичность ряда рыночных движений в чем-то даже вызывает удивление. Например, вчерашнее падение привилегированных акций Сургутнефтегаза на 0,9%. А ведь эти бумаги выигрывают как от текущих высоких цен на нефть, так и от наблюдаемого ослабления рубля.

К ускорению снижения вчера располагала и техническая картина. Индекс МосБиржи в понедельник прошел вниз круглую отметку 4000 п., сломав тем самым нижнюю границу продолжительного восходящего канала. Он был актуален на протяжении всего года. Теперь его пробитая нижняя граница будет выступать в качестве уровня сопротивления. Сейчас это область 4000–4015 п.

Вчерашняя вечерняя сессия закрывалась на минимумах, что зачастую говорит о еще не полной завершенности движения. В качестве ближайших важных уровней поддержки по индексу МосБиржи можно выделить район около 3770 п и область 3665–3680 п.

К тому же нет никакой уверенности в том, что внешний фон, а именно динамика ключевых западных площадок, до конца года будет положительной. Наоборот, с учетом уровня накопленной перекупленности и разговоров о перспективах ускорения темпов сворачивания QE со стороны ФРС рынок акций США может воздержаться от предрождественского ралли.

Что касается курса USD/RUB, то в ближайшее время может не произойти какого-то резкого снижения геополитической напряженности, однако уже произошедшее движение пары в район 75 выглядит избыточным при сценарии сохранения текущих сырьевых цен. Вполне возможен некоторый откат курса USD/RUB ближе к концу месяца (ниже 74).