Внешний фон явно не способствовал тому, чтобы индекс МосБиржи показал худшее снижение по итогам торгов за 19 месяцев. Металлы и нефть пытались дорожать, сырьевые валюты укрепляли свои позиции, да и на площадках в Европе и США не было столь негативного настроя. Поэтому стоит говорить лишь о внутренних факторов. Из реальных это ожидания резкого повышения ставки ЦБ РФ, а также рост ожиданий более жёсткой политики ФРС. Из мифических это геополитические истории, которые тиражируют различные западные СМИ, подозревая РФ в сознательном передвижении войск с целью подготовки к военным действиям. Оставим на совести этих изданий какие-либо доказательства, но для рынка важны не факты, а информационный фон. Соответственно, если информационный фон нагнетается, то какие-либо технические уровни не способны удержать рынок от падения. Как следствие, индекс МосБиржи пробил уровень 4000 пунктов, затем в течение дня пытался удержаться выше 3900 пунктов, но концовка дня оказалась ещё хуже. В составе индекса МосБиржи нулевое изменение показали лишь бумаги ГК «ПИК».

Все десять отраслевых индексов снизились. Самое заметное снижение наблюдалось в секторах, которые наиболее чувствительны к вниманию нерезидентов. Отраслевой индекс информационных технологий рухнул на 7,47%, а финансов на 4,76%. В секторе нефти и газа среди аутсайдеров были российские газовые компании «Газпром» и «НОВАТЭК», которых США старательно пытаются ограничить на европейском рынке. Строительный сектор просел всего на 0,98%, что объясняется меньшей зависимостью от внешней конъектуры, хотя ожидаемый рост ставки ЦБ РФ также неблагоприятен для отрасли.

В техническом плане напрашивается движение индекса МосБиржи в район 3800-3820 пунктов, где могут быть закрыты некоторые короткие позиции. Впрочем, торопиться с открытием длинных позиций также не стоит. Пока на графике не проявляются какие-либо дивергенции, указывающие на рост числа желающих сыграть на разворот рынка.

Из корпоративных историй отметим только решение по дивидендам в ГМК «Норникель», акции которого подешевели почти на 1,4%. Совет директоров «Норникеля» рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 1.523,17 рубля на акцию. 14 января 2022 года — дата определения права на получение дивидендов. Собрание акционеров назначено на 27 декабря. В настоящий момент дивидендная доходность акций «Норникеля» из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 7,5% (12-месячная дивидендная доходность). Индикативная дивидендная доходность (по последнему дивиденду в годовом исчислении) составляет 14% с учетом цены акции 21716 руб. на момент расчета. Прогнозная дивидендная доходность на 2021 г. подразумевает 4% годовых и 4% годовых на 2022 год. Прогнозная дивдоходность на текущий год составляет 11,7%, а на 2022 год — 10%.

РУБЛЬ

Рубль оказался аутсайдером среди валют EM и сырьевых конкурентов. В отличие от норвежской кроны, которая воспользовалась попытками нефти подорожать, рубль значительно ослаб, что мы также относим на счёт геополитических факторов, а также распродаж на рынке ОФЗ на ожиданиях роста ставки ЦБ РФ.

Из внешних событий отметим новый минимум за 16 месяцев по евро. Президент США Джо Байден решил вновь номинировать председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок, выбрав его вместо управляющего Лейлы Брейнард, которую принято считать сторонником более мягкой политики. Меж тем в самой ФРС растёт число сторонников, которые призывают к более активному сокращению покупки облигаций для приближения времени, когда можно будет начать повышение ставки.

Итак, курс EUR-USD оказался ниже $1,124. Если в ФРС говорят об ужесточении денежной политике, то председатель ЕЦБ Кристин Лагард продолжает утверждать, что смысла в повышении ставок нет, так как инфляция начнёт замедляться сама собой уже в будущем году. Соответственно, на разнице ставок могут усилиться ожидания более слабого евро с потенциалом возврата ниже $1,1.